TivúSat: Dětské kanály překlopeny do HD

19.05.2023 11:23

DNES!

Dětské televizní stanice Boing a Cartoonito jsou pro zákazníky bezplatné italské satelitní platformy TivúSat dostupné v lepší technické kvalitě - ve vysokém rozlišení (HDTV).

Italské mutace kanálů Boing HD a Cartoonito HD vysílají v multiplexu italské mediální skupiny Mediaset na satelitním systému Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E, na kmitočtu 11,432 GHz. Jsou šířeny na stejných programových pozicích jako původní SD verze.

Boing a Cartoonito byly poslední programy, které na uvedené frekvenci byly šířeny ještě v SD kvalitě.

TivúSat je bezplatná televizní služba šířená přes satelit. Některé programy jsou z důvodu omezení vysílacích práv zakódovány (CA Nagra MA). Pro příjem kryptovaného obsahu potřebuje divák modul se zaregistrovanou kartou (jednorázová investice). Měsíční poplatky se neplatí.

technické parametry - Boing HD, Cartoonito HD:

• Eutelsat Hot Bird 13E (13°E), freq. 11,432 GHz, pol. V, SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, CA Nagra MA

Kanály Boing a Cartoonito byly překlopeny do HD také v italském pozemním vysílání. To se projevilo i v distribučních multiplexech v režimu multistream na satelitu Eutelsat 9B (9°E). Vysílání je zde šířeno volně ( FTA). Pro příjem je nutný HD set top box s podporou módu multistream a vzhledem k tomu, že vysílání je šířeno v regionálním italském svazku je ve střední Evropě nutná buď výhodná pozice příjmu (co nejblíže Itálii) nebo parabola o větším rozměru.