Druhá řada ...a jak to bylo dál brzy na HBO Max

18.05.2023 15:18

včera

Jedenáctidílná druhá řada HBO MAX Original "and just like that..." od producenta Michaela Patricka Kinga bude uvedena dvěma epizodami v pátek 22. června na HBO Max.

Následujících devět epizod bude mít premiéru každý týden v pátek.

Ve druhé řadě seriálu se opět objeví známé tváře Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis, Sara Ramirez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Mario Cantone, David Eigenberg, Evan Handler, Christopher Jackson, Niall Cunningham, Cathy Ang a Alexa Swinton.

▲ Druhá řada seriálu ...a jak to bylo dál na HBO Max (foto: HBO)

Na vývoji a produkci seriálu se podílejí Michael Patrick King, John Melfi, Julie Rottenberg, Elisa Zuritsky, Sarah Jessica Parker, Kristin Davis a Cynthia Nixon. Na scénáři se podíleli Michael Patrick King, Samantha Irby, Susan Fales-Hill, Lucas Froehlich, Rachel Palmer, Julie Rottenberg a Elisa Zuritsky.

Režie se ujali Michael Patrick King, Cynthia Nixon, Ry Russo-Young a Julie Rottenberg. Seriál HBO „Sex ve městě“ vytvořil Darren Star podle knihy Candace Bushnell „Sex ve městě“.

zdroj: HBO