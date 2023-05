Jak vznikají filmy a seriály České televize?

17.05.2023 19:51

2dny

Bezmála padesát televizních profesí i vznik a životní cyklus filmů a seriálů představí nová výstava České televize Příběh pořadu. Návštěvníci se seznámí s tvorbou námětů a scénářů, podívají se, jak vypadá ruchové studio a prohlédnou si i kostýmy a rekvizity z pohádky Krakonošovo tajemství.

Naučnou stezkou pro děti i dospělé provází postavička Maxipsa Fíka namluvená legendárním Josefem Dvořákem. Expozice se nachází vedle Galerie ČT v budově Rohlík, otevřena bude denně vždy od 10 do 18 hodin. Vůbec poprvé ji mohou zájemci navštívit již tento pátek, 19. května, od 13:00.

Jak se vyrábí filmy nebo seriály? A jaké činnosti se skrývají za televizním vysíláním? Příběh vzniku pořadů pomohou odvyprávět rovnou dvě pohádky - Krakonošovo tajemství a O zeleném drakovi.

▲ Maxipes Fík (foto: Česká televize)

„ Návštěvníky postupně vedeme jednoduchým labyrintem chodeb, pokojíků a výklenků. Začínáme natáčecím placem a postupně představujeme na pět desítek televizních profesí a ucelený vývoj a výrobu pořadu ,“ říká autor výstavy a vedoucí scénického provozu České televize Pavel Hénik a dodává: „ Televizní práci představujeme hravou formou, aby si děti mohly jednotlivé činnosti osahat a samy si přijít na to, jak se co dělá a funguje .“

Kombinace jednotlivých částí, kterými návštěvníci prochází, jim poskytne jedinečnou možnost nahlédnout do zákulisí filmového a seriálového prostředí. To startuje kreativní pracovnou scenáristy a pokračuje kostymérnu a maskérnou až do trikového a ruchového studia. Celou expozicí provází hlasem herce Josefa Dvořáka Maxipes Fík. Děti se s pohádkovou postavou v nadživotní velikosti dokonce i setkají, a to v odpočívárně, která je ručně vymalována podle originálních předloh Jiřího Šalamouna, autora ilustrací původního animovaného seriálu.

Výstava Příběh pořadu bude otevřena denně od 10 do 18 hodin. Výjimku z otevírací doby tvoří státní svátky. Vstup je zdarma.

zdroj: ČT