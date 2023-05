Dohoda o distribuci obsahu SPT a WBD

16.05.2023 10:37

Dohoda přináší několikaleté prodloužení prvního placeného okna a přístup k vybraným titulům z rozsáhlé filmové a televizní knihovny Sony Pictures pro HBO a HBO Max.

Společnosti Sony Pictures Television (SPT) a Warner Bros. Discovery (WBD) dnes oznámily prodloužení dohody o prodeji obsahu ve střední a východní Evropě, díky níž budou tituly z připravované nabídky celovečerních filmů a vybraných televizních seriálů společnosti Sony Pictures Entertainment (SPE) exkluzivně uváděny na obou kanálech HBO a streamovací platformě HBO Max v celém regionu.

Od nedávných hitů, jako je nesmírně populární životopisný film Whitney Houston Whitney: Chci s někým tančit a Tom Hanks ve filmu Muž jménem Otto, až po velmi očekávané filmy z připravované nabídky SPE, přinese dohoda divákům HBO a HBO Max některé z největších titulů a franšíz společnosti SPE.

Mezi budoucí tituly na seznamu SPE patří: Spider-Man: Across the Spider-Verse, Gran Turismo, Equalizer 3, další díl série Krotitelé duchů a další celovečerní filmy ze Spider-Man Universe společnosti Sony (včetně Kraven the Hunter, El Muerto a Madame Web).

Součástí dohody bude také přístup zákazníků HBO a HBO Max k rozsáhlému výběru nejpopulárnějších filmů z katalogu SPE, včetně filmů ze sérií Spider-Man, Jumanji, Muži v černém a Hotel Transylvánie.

Partnerství zahrnuje také televizní seriál Accused, který v lednu na americké stanici Fox zaznamenal rekordní sledovanost a přinesl této stanici nejvyšší sledovanost za poslední tři roky, a dále britské drama Without Sin nominované na cenu BAFTA a velmi očekávané tituly Twisted Metal a Lucky Hank z roku 2023.

Smlouva na výrobu filmů a televizních seriálů pokrývá území celé středovýchodní Evropy a přináší tyto tituly SPE do Polska, České republiky, Slovenska, Maďarska, Rumunska, Bulharska, Moldavska, Slovinska, Chorvatska, Srbska, Černé Hory, Bosny a Hercegoviny, Severní Makedonie a Kosova.

Mark Young, VP pro sítě a distribuci společnosti Sony Pictures Television EMEA, uvedl: "Společnost Sony Pictures Television EMEA je v současné době velice úspěšná: " Jako nezávislé studio s napjatě očekávanou nabídkou hollywoodských celovečerních filmů a televizních seriálů před sebou a s obrovským bohatstvím oblíbených klasických filmů v naší knihovně Sony Pictures máme jedinečnou pozici pro propojení skvělého obsahu s diváky po celém světě. Tato nová rozšířená smlouva s našimi partnery a přáteli ze společnosti Warner Bros. Discovery je úžasným způsobem, jak tento obsah zprostředkovat divákům HBO a HBO Max ve středovýchodní Evropě ."

Ragnhild Thorbech, SVP pro program a akvizice v regionu EMEA společnosti Warner Bros. Discovery, uvedla: " Prodloužení této víceleté smlouvy znamená, že naši zákazníci ve střední a východní Evropě si budou moci i nadále užívat neuvěřitelnou nabídku celovečerních filmů a seriálů od Sony na HBO a HBO Max v rámci svého stávajícího předplatného. Spolu s tituly z rodiny značek WBD, včetně HBO Originals, Warner Bros, Max Originals a DC universe, nám akvizice pomáhají zajistit, že každému v domácnosti nabídneme tu nejlepší možnou kombinaci obsahu ."

