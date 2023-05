Výstava přibližuje 100 let rozhlasové historie

16.05.2023 13:52

Národní technické muzeum a Český rozhlas připravily výstavu ke 100. výročí od zahájení pravidelného rozhlasového vysílání u nás. Záměrem výstavy „Sto let je jen začátek. Český rozhlas 1923-2023“ je vylíčit 100 let technického i programového vývoje rozhlasu i dnešní roli moderního veřejnoprávního média.

Velkoryse koncipovaný projekt připomíná významné rozhlasové osobnosti a události, program a hudbu v jednotlivých obdobích i překotný vývoj výrobní, přenosové a vysílací techniky.

„ Velice mne těší, že při příležitosti stého výročí našeho významného a nejstaršího veřejnoprávního média společně s Českým rozhlasem představíme návštěvníkům Národního technického muzea v mimořádné výstavě jeho současnost, vize i historii a rozhlasovou techniku. Rozhlasovou sbírku muzea obohacovaly významné osobnosti české kultury i průmyslu. Na výstavě bude k vidění například jeden z nejstarších sériově vyráběných přijímačů v superheterodynním zapojení vyráběný podle patentu Luciena Lévyho. Technické muzeum tento přístroj v roce 1937 odkoupilo od populárního písničkáře Karla Hašlera. Jako nesporně unikátní vnímáme také přijímač, jenž v roce 1939 do sbírek muzea věnoval osobně inženýr František Křižík. Děkuji Českému rozhlasu za tuto možnost se podílet na oslavám výročí i za skvělou spolupráci ,“ řekl Karel Ksandr, generální ředitel Národního technického muzea.

▲ Výstava 100 let rozhlasu (foto: Český rozhlas)

„ Mám radost, že se Českému rozhlasu ve spolupráci s Národním technickým muzeem podařilo u příležitosti našeho významného jubilea uspořádat rozsáhlou výstavu, která široké veřejnosti přiblíží 100 let rozhlasové historie. Výstava návštěvníky provede historií rozhlasové techniky a prostřednictvím poslechu her, pořadů či koncertů SOČR je také zavede do rozmanité rozhlasové produkce uplynulého století. O výstavu nepřijdou ani naši posluchači, stanice Český rozhlas Dvojka bude vysílat přímo z výstavy 17. května, kdy se otevře veřejnosti. Posluchači stanice Český rozhlas Radiožurnál si zase mohou projít výstavu s Lucií Výbornou a jejími speciálními hosty ,“ uvedl René Zavoral, generální ředitel Českého rozhlasu.

Mezi historickými exponáty výrobní, přenosové a vysílací techniky ve výstavě zaznívají příběhy připomínající bohaté století kvalitního rozhlasového programu, významné události spojené s Českým, respektive s Československým rozhlasem, nebo osobnosti, které za nimi stály. Návštěvníci díky různorodým formám poslechu mohou doslova zažít rozmanitost rozhlasové produkce v průběhu uplynulého století. Výstava ale kromě historie prezentuje i aktuální trendy a vyhlídky konzumace obsahu, způsoby jeho příjmu i distribuce.

„ Výstavu jsme koncipovali jako retrospektivní. Plynule na sebe navazující úseky lemované významnými historickými milníky, které máme spojené s českým prostředím, propojují na pomyslné časové ose roky 1923 a 2023. V tomto úseku se odehrává náš příběh, který jsme prostřednictvím bohatých muzejních sbírek sestavili do mozaiky, ve které jsou historické i současné přijímače aranžované způsobem připomínajícím výkladní skříně prvotřídních obchodních domů. Kontrast tomuto způsobu prezentace dodávají robustní konstrukce rozhlasových vysílačů, které jsou po mnoha letech odpočinku v depozitáři sestaveny do původní monumentálnosti a vznešenosti. Propojovacím prvkem obojího jsou pak studiové přístroje - magnetofony, gramofony, mikrofony a samozřejmě nepostradatelné mixážní pulty ,“ popsal výstavu René Melkus, autor a kurátor NTM.

„ Stěžejním motivem celé výstavy je snaha o propojení historie rozhlasu a rozhlasové techniky s moderními formami tvorby a distribuce. Ve výstavě si můžete vyzkoušet nahrávání rozhlasové hry nebo rozhovoru s moderátorem, seznámíte se s výhodami moderní distribuce DAB+ a online aplikací mujRozhlas. Český rozhlas tak navazuje na stoletou tradici moderního, rychlého a aktuálního média a plní veřejnou službu pro každého kdykoli a kdekoli. Tuto jeho misi a poslání chceme výstavou podtrhnout ,“ uvedla vedoucí organizačního týmu výstavy za Český rozhlas Martina Poliaková z Oddělení strategického rozvoje.

▲ Výstava 100 let rozhlasu (foto: Český rozhlas)

Pamětní kousky z fondů Národního technického muzea doplněné výběrem z Českého rozhlasu návštěvníka provedou sedmi obdobími rozhlasové historie. Vystaveny jsou vzácné exponáty se sbírek NTM jako např. nově zrestaurovaný vysílač, typ SFR MD 50 francouzské provenience, spuštěný na počátku roku 1925 v pražských Strašnicích, který rozdával radost prvním posluchačům Československého rozhlasu. Mnohé předměty prezentované ve výstavě jsou dokladem technického vývoje, ale mají i hodnotu spojenou s historickými mezníky jako např. mixážní pult, od kterého v květnu 1945 znělo volání o pomoc.

Archivní nahrávky Českého rozhlasu se návštěvníkům zhmotní v žánrových posleších pod tzv. audio sprchami - sportovními okamžiky, politickými událostmi, dramatickou tvorbou nebo pohádkami pro děti. Další audia přes QR kód ozvučují dobové fotografie a doprovodné informace a další pořady si lze poslechnout při individuální procházce s vlastními sluchátky a aplikací mujRozhlas. Dvakrát za hodinu se celým prostorem výstavy rozezní rozhlasový obsah pro společný poslech, a ve speciální tmavé místnosti pak imerzivní zvukové aranžmá vystaví svět, kde se návštěvníkům zvuk zviditelní.

Dominantním prvkem sálu se stala datová socha sestavená na základě matematické vizualizace různorodých vztahů v rozhlase. Mezi vizuálními elementy nechybí světelné efekty, videoinstalace nebo originální výstavní grafika.

▲ Výstava 100 let rozhlasu (foto: Český rozhlas)

Dalším z neobyčejných exponátů pak je plně funkční vysílací pracoviště umístěné v budově muzea. V průběhu celé výstavy se odtud plánují živá vysílání pořadů vybraných stanic Českého rozhlasu.

Přímo ve výstavě je pro zvídavé i nejmenší návštěvníky přichystán edukační koutek. Výstavu doprovodí bohatý program pro veřejnost a pravidelný vzdělávací program pro školy. První akcí pro veřejnost bude program 1. června na Mezinárodní den dětí, během které bude z muzea živě vysílat Rádio Junior. Na odpoledne bude pro dětské návštěvníky připravena hravá trasa s motem Staň se rozhlasovým reportérem.

Výstava vznikla v unikátní spolupráci autorských a realizačních týmů Národního technického muzea a Českého rozhlasu.

Výstava potrvá od 17. května do 31. prosince 2023.

zdroj: ČRo