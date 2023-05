Skupina Nova spouští 16. ročník festivalu Noc filmových nadějí

22.05.2023 16:28

DNES!

Skupina Nova aktivně podporuje mladé talenty a nabízí jim možnost naučit se nové věci, získat praxi a prosadit se v televizním a filmovém průmyslu. Jednou z těchto příležitostí je Noc filmových nadějí, která již vstoupila do 16. ročníku. Studenti mohou vytvořit krátký film v jedné ze soutěžních kategorií a vyhrát celkově 250 000 korun. Nejlepší práce budou odvysílány na TV Nova v listopadu během speciálního čtyřhodinového pořadu.

„ TV Nova dlouhodobě spolupracuje s filmovými školami a s každým rokem se snažíme tuto spolupráci prohlubovat. Festival Noc filmových nadějí je skvělou příležitostí pro mladé filmaře, kteří mohou představit své výjimečné filmy našim divákům. Ocenění ve výši 50 000 korun pro vítěze v jednotlivých kategoriích je nejen motivační, ale také pomůže při realizaci jejich dalších projektů. Spolupráce s účastníky festivalu přináší jedinečný obsah a jsme nadšeni z toho, co přinese další ročník a jaké inspirativní soutěžní snímky uvidíme ,“ říká Hynek Lorenc, výkonný producent projektu.

▲ Nov filmových nadějí (foto: TV Nova)

Studenti filmových škol mohou přihlásit svůj snímek do jedné ze soutěžních kategorií - Animovaný film, Dokument, Hraný film, Scénář a Film filmaře do 15 let pro začínající mladé filmaře ze základních škol, a to až do úterý 12. září 2023. Odborná porota složená z nejlepších televizních a filmových profesionálů pod vedením Michala Reitlera, ředitele vývoje obsahu TV Nova a Voyo, rozhodne o vítězi v jednotlivých kategoriích a vítězné práce budou poté v listopadu odvysílány na TV Nova.

V rámci pořadu NFN TALKS mohou nejen studenti, ale i všichni zájemci o audiovizuální tvorbu zhlédnout zajímavé rozhovory s lidmi, kteří formují tuzemskou mediální scénu. NFN TALKS jsou k dispozici i jako podcast.

zdroj: Nova