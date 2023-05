Eutelsat získal zákazníka pro DTH v USA

26.05.2023 14:03

Společnost Orby Elevate bude pro distribuci hlavních televizních stanic v angličtině na území USA využívat pro DTH (direct-to-home) družici Eutelsat 117 West A francouzského satelitního operátora Eutelsat.

Orby Elevate nabízí zákazníkům v USA směs sekulárních a náboženských kanálů. Satelit Eutelsat 117 West A se nachází na orbitální pozici 116,8 stupňů západně a nabízí pokrytí v C a Ku pásmu a také vysoce výkonné regionální svazky v Ku pásmu pro Severní a Jižní Ameriku.

Satelit nabídne společnosti Orby Elevate možnosti pokrýt území USA a uvést svůj první DTH paket v anglickém jazyce.