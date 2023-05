Není Schumacher jako Schumacher v dokumentu na TV Spektrum

26.05.2023 10:42

DNES!

Televizní stanice Spektrum uvede premiéru dokumentárního filmu s názvem "Schumacher & Schumacher". Tento film se zaměřuje na život a kariéru otce a syna - Michaela Schumachera a Micka Schumachera. Podívejte se na dvě nejzajímavější kariéry v historii motorsportu.

Příběh otce a syna

Michael Schumacher je bezpochyby jedním z nejúspěšnějších pilotů v historii Formule 1. Narodil se v roce 1969 v německém městě Hürth. Když mu byly čtyři roky, ukázal mu otec Rolf kouzlo závodění, kterému malý Michael propadl. Postupně se propracoval až do nejvyšší kategorie motorsportu a začal sbírat jedno vítězství za druhým. Během své kariéry získal sedm titulů mistra světa, 91 vítězství a 155 umístění na stupních vítězů.

Mick Schumacher je synem výše zmíněné hvězdy. Závodit začal ve svých 9 letech, přičemž často používá pseudonymy Mick Junior nebo Mick Betsch, což je příjmení jeho matky za svobodna. Některé zdroje uvádějí, že se tím chtěl vyprostit se stínu svého slavného otce. Neznamená to však, že by měl s Michaelem špatný vztah. Michael a Mick údajně měli vždy pevné pouto a Mick se dokonce v nedávné době vyjádřil, že by si přál mít možnost si se svým tátou pořádně popovídat i nyní.

Osudová nehoda

Slavný Michael Schumacher se však kromě svých obrovských úspěchů potýkal i s velkými problémy. Ačkoliv během závodu se za celou svou kariéru vážně zranil pouze jednou, kdy si zlomil nohu po selhání brzd, v roce 2013 utrpěl vážné zranění hlavy mimo závodnickou dráhu. K nehodě došlo 29. prosince při lyžování v Alpách, kde se ve francouzském Méribelu v okolí své vlastní chaty, vydal na pomoc dceři svého kamaráda, která se dostala do nesnází.

Při sjezdu neupraveného svahu utrpěl pád, během kterého narazil hlavou do skály. Nějakou dobu byl v kómatu a podstoupil hned dvě operace hlavy. Po měsíci ho lékaři postupně začali z kómatu probouzet a půl roku po nehodě Schumacher nemocnici opustil. Od té doby se uzavřel před světem. Jeho aktuální zdravotní stav není znám a jeho rodina o něm veřejně nemluví. V médiích tak o jeho současném stavu kolují spíše spekulativní zprávy.

Dokumentární film "Schumacher & Schumacher" přináší nejen příběh tohoto světoznámého závodníka a jeho syna, ale také řadu zajímavostí a faktů. Dokument "Schumacher & Schumacher" slibuje, že přinese nejen zábavu, ale také mnoho emocí a inspirace pro všechny fanoušky motorsportu.

Sledujte premiéru 28.5.2023 v 17:00 hodin na televizní stanici Spektrum.

zdroj: AMC