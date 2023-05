Jaké je zákulisí televize? TV Nova spouští nový podcast Kuba s Novou

25.05.2023 14:54

DNES!

Zajímá vás, jak to vypadá v zákulisí televize? Nahlédněte společně s Jakubem do prostředí populárních pořadů, neobyčejných profesí a mimořádných osobností.

Již dnes TV Nova spouští nový krátký podcast Kuba s Novou pod taktovkou Jakuba Strýčka, marketingového ředitele TV Nova. Prvním hostem bude Bořivoj Hořínek, promo producer, který stojí například za úspěšnými ukázkami pořadů pro TV Nova a Voyo. Rozhovor, který nabízí neocenitelný pohled do světa promo producentů, je k dispozici na YouTube profilu TV Nova, v podcastových aplikacích (například Spotify) a na nova.cz.

▲ Podcast Kuba s Novou (foto: TV Nova)

„ Úspěch každé firmy stojí na talentu. V naší televizi Nova máme tolik nadaných lidí, že se mezi sebou často ani pořádně neznáme. Proto jsme vytvořili pro interní účely podcast ze zákulisí. Nicméně je natolik zajímavý, že jsme se ho rozhodli zpřístupnit i fanouškům televizních obrazovek ," uvedl Jakub Strýček, moderátor podcastu a marketingový ředitel TV Nova.

Promo producenti jsou zákulisní hrdinové, kteří mají za úkol vytvořit atraktivní a přitažlivý obsah, aby oslovili a zaujali potenciální diváky. Jejich práce spočívá v tvoření krátkých videí, trailerů a ukázek, které mají za úkol přitáhnout pozornost a zaujmout cílovou skupinu. Často u toho musejí překonávat nejrůznější výzvy, jako jsou například omezený čas, zadané vyznění či celková koordinace projektu. Za každým úspěšným trailerem nebo promem se skrývá neuvěřitelné množství práce a kreativity.

Jakubův rozhovor s Bořkem přináší nevšední náhled do zákulisí této profese pro všechny, kteří se zajímají o prostředí televize a filmu. Rozhovor poskytuje podrobné odpovědi na otázky ohledně toho, kdo je to promo producer a co jeho práce obnáší. A dozvíte se třeba i to, jestli chodí rád do kina, nebo se ve volném čase raději věnuje něčemu jinému než filmům a seriálům.

Na další díl se můžete těšit na konci června 2023.

zdroj: Nova