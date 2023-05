52E: HD a SD programy v novém DVB-S2 multiplexu WNS

26.05.2023 16:30

DNES!

Společnost Wide Network Solutions (WNS) uvedla do provozu na telekomunikační družici TürkmenÁlem/MonacoSat v pořadí druhý DVB-S2 multiplex. Ten obsahuje volně vysílané ( FTA) programy v HD i SD rozlišení.

Nová platforma WNS se nachází na kmitočtu 11,224 GHz s horizontální polarizací. Přenosová rychlost (SR) má netradičně nižší hodnotu (20 MSymb/s) z důvodu sdílení transpondéru s mini paketem IRIB vysílaným na kmitočtu 11,204 GHz. Používá se východní paprsek ("east"). Příjem je proto v Čechách bezproblémový s parabolami malých rozměrů (od cca 60 cm). Směrem na východ signál postupně slábne a je nutné zvolit větší anténu.

Frekvenci 11,224 GHz ještě donedávna nebylo možné používat. Na blízkém kmitočtu 11,230 GHz na sousední běloruské družici Belintersat 1 (51,5°E) sloužila slovenská distribuční a DTH platforma Fotelka. Po uzavření této služby je kmitočet (vysílací pásmo) volné a lze vysílat programovou nabídku z pozice 52°E.

▲ Footprint satelitu TürkmenÁlem/MonacoSat, východní paprsek (foto: Türkmencosmos)

Složení nového DVB-S2 multiplexu neobsahuje žádné překvapení - jde o stanice, které jsou doposud šířeny v jiných DVB-S paketech operátora na stejné družici. Za zmínku stojí, že v paketu se vysílají seriálové, filmové a zábavní kanály AVA Family HD, AVA Series HD pro persky hovořící publikum. Vzhledem k tomu, že řada filmů a seriálů se vysílá v původním znění (obvykle v angličtině) s perskými titulky, jsou tyto bezplatné stanice zajímavé i pro evropské diváky.

Nový paket na kmitočtu 11,224 GHz používá symbolovou rychlost 20000, FEC 5/6, standard DVB-S2 a modulaci QPSK. Není vyloučeno, že může ještě dojít k úpravě těchto parametrů s cílem optimalizovat vysílací kapacitu a zajištění bezproblémové distribuce obsahu k televizním divákům.

technické parametry - nový multiplex WNS:

• TürkmenÁlem/MonacoSat (52°E), freq. 11,224 GHz, pol. H, SR 20000, FEC 5/6, DVB-S2/QPSK

aktuální programové složení multiplexu (vše FTA):

HD programy:

Your Time TV HD, AVA Family HD, AVA Series HD, Hohod Farsi HD, Barya TV HD, ICC HD, Eslah TV

SD stanice:

ITN, Your Time TV, Solh TV, Iran-e Farda TV, Kanal Jadid, My Movie Channel, Pars TV, TMTV, Sharq Global TV, Iran International, Oxir TV, Dunya naw TV Farah, SL Two, Navahang

testy:

Iran International Radio, Radio Begum, Payam-e-Doost Radio, Radio Yar

zdroj: flysat.com + vl.info