Seriál Downeyho auta snů brzy na HBO Max

10.06.2023 15:32

Seriál Downeyho auta snů bude uveden dvěma epizodami ve čtvrtek 22. června na discovery+ a HBO Max, přičemž každý čtvrtek budou odvysílány dvě nové epizody až do závěrečných dvou epizod 6. července.

Robert Downey Jr. miluje restaurování klasických aut. Zároveň se ale věnuje boji proti klimatickým změnám. Proto přenáší svá milovaná stará auta do budoucnosti, dělá je rychlejšími, výkonnějšími a efektivnějšími a přitom zachovává jejich duši.

▲ HBO Max nabídne seriál Downeyho auta snů (foto: HBO Max)

Robert Downey Jr., k tomu dodává: „ Jsme to, co řídíme, a protože jsem během let nashromáždil ohromnou sbírku klasických aut, byl jsem benzinový bordelář a pokrytec, protože jsem v roce 2019 založil koalici Footprint Coalition, jejímž cílem je rozšiřovat technologie, které zmírňují změnu klimatu. Naštěstí jsem tak trochu snílek. Poslední tři roky byly experimentem s nadějí, protože jsem zapojil nejlepší a nejchytřejší mozky, aby vyhodnotily, vzdělaly, pozvedly a dekarbonizovaly tato vozidla způsobem, který ukazuje neomezený potenciál kreativního řešení problémů. Byla to obrovská výzva. Je zábavné ji sledovat, za což jsem vděčný svým dětem, své ženě a šéfce Susan, týmu Downey, společnosti Boat Rocker‘s Matador Content a samozřejmě HBO Max a Warner Bros Discovery. Děkuji za podporu toho, co se občas zdálo jako naivní vize, ale nakonec se potvrdilo nesčetné množství způsobů, jak můžeme spojit své síly a vytvořit udržitelnou budoucnost .“

Za Team Downey jsou producenty Robert Downey Jr., Susan Downey a Emily Barclay Ford, za Matador Content Jay Peterson, Todd Lubin a Dave Larzelere a za Warner Bros Discovery Kyle Wheeler.

zdroj: HBO