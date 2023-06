Televize Prima natáčí nový seriál Zalez do spacáku

13.06.2023 11:32

DNES!

Nový komediální seriál Zalez do spacáku právě vzniká pod taktovkou televize Prima a režiséra Jana Haluzy. Příběh vypráví o Ivanovi, který se chce provdat za krásnou mladou Sáru, jenže to má malý háček.

Ivan se své lásce jaksi zapomněl zmínit, že už třikrát ženatý byl a má tři děti. V hlavní roli se představí Tomáš Klus se svou dcerou Josefínou a Pavla Gajdošíková.

Čtyřicátník Ivan (Tomáš Klus) požádá po krátkém chození Sáru (Pavla Gajdošíková) o ruku. Ta souhlasí jedině za podmínky, že se lépe poznají a stráví spolu celé léto v kempu Sářiných rodičů (Lenka Vlasáková, Ondřej Pavelka).

▲ Natáčení nového seriálu Zalez do spacáku (foto: FTV Prima)

Ivan se ale Sáře zapomněl zmínit, že už byl třikrát ženatý a že má tři potomky, takže dělá vše pro to, aby mu děti v létě nepřekazily plán sbližování se Sárou. Omluví se svým exmanželkám (Kristýna Leichtová, Erika Stárková, Barbora Seidlová), že tyto prázdniny mu to nevyjde a děti si vezme hned, jak to bude možné. Jenže bejvalky nejsou hloupé, dají se dohromady a během pár dní zjistí, co za tím je. Rozhodnou se, že do kempu pojedou a děti mu tam nechají. Překvapená Sára musí uznat, že procesu vzájemného poznávání může přítomnost dětí jenom prospět. Takže dva měsíce společných chvil této zvláštní rodiny okořeněné letními zážitky z kempu můžou začít.

„ S dcerou Josefínou jsme si tu udělali krásné prázdniny a bydlíme tu v karavanu. Máme skvělý otcovsko-dcerovský mód. Zamiloval jsem si to tady. Myslím, že se podařilo dát dohromady skvělou partu lidí. Po natáčení se tu griluje, večeříme, jsou tu milé sedánky. Takový život v kempu ,“ popisuje svůj život na natáčení Tomáš Klus. „ Můj Ivan už měl tři ženy a teď našel čtvrtou a udělá všechno proto, aby si ji vzal. Mám spoustu dětí a všechno se to sejde v jednom kempu. Věřím, že se divák pobaví ,“ prozrazuje Klus, který má po boku svou desetiletou dceru Josefínu. „ S tátou se mi točí dobře a moc mě to herectví baví. Občas se stane, že chodíme i pozdě spát, protože točíme do noci. Líbí se mi tu ,“ usmívá se malá herečka.

O tu, o kterou se povede boj, se postarala Pavla Gajdošíková. Coby Sára připraví na Ivana nelehkou zkoušku. „Jsem přítelkyně hlavní postavy Sára, rodiče tu mají kemp, a tak tu s Tomášem řeším různé životní peripetie. Jeho Ivan má celkem čtyři děti, jedno vyženěné, a já jsem nadšená, miluju natáčení s dětmi. Jsou velmi přirozené a docela dost se od nich učím,“ prozrazuje Pavla.

O tom, kdy bude osmidílná letní humorná komedie nasazena, bude televize své diváky včas informovat. Mezitím se můžou těšit na herce, jako jsou Adrian Jastraban, Kristýna Leichtová, Josefína Klusová, Barbora Seidlová, Erika Stárková, Jan Teplý, Jiří Böhm a další.

zdroj: FTV Prima