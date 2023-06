Marketing Hitrádia City 93,7 FM má na starosti Veronika Matysová

13.06.2023 10:56

DNES!

Hitrádio City 93,7 FM z mediální skupiny Media Bohemia, má novou posilu. Za marketing stanice od června zodpovídá Veronika Matysová, která do skupiny přichází z hudební televize Óčko.

Na Hitrádiu City 93,7 FM bude mít na starosti rozvoj značky, eventy stanice, celé portfolio promotion aktivit vůči posluchačům i obchodním partnerům. Úzce bude spolupracovat s ostatními týmy Hitrádii napříč ČR.

▲ Veronika Matysová (foto: Media Bohemia)

Veronika Matysová má za sebou několikaleté zkušenosti ze zábavního a hudebního průmyslu. Do Hitrádia City 93,7 FM přišla z hudební televize Óčko, kde pracovala více než 6 let jako brand managerka stanice. Řadu let se také pohybuje v managementu hudebních kapel a umělců, např. řeší management a booking pro Vojtěcha Drahokoupila nebo Elis Mraz. V minulosti pracovala také v agentuře Guideline AD&PR jako PR managerka a také v agentuře le moni s.r.o. jako projektová specialistka.

„ Veronika je pro tým skvělou posilou. Vyzná se v marketingu i hudební branži, a navíc je jí blízký chod rádia, protože je velmi podobný formátu hudební televize. Na Hitrádiu City 93,7 FM se nyní zaměří na vizibilitu značky a na akceleraci růstu povědomí o stanici jako metropolitní stanici s nejvybranějším hudebním playlistem. Věříme, že její práce přinese nejen vyšší míru angažovanosti posluchačů, ale také rozšíření našeho publika a navázání silných partnerství s klíčovými hráči v Praze i středních Čechách ,“ říká Petr Uchytil, ředitel marketingu a produktu skupiny Media Bohemia, v jehož týmu bude Veronika působit.

„ Hitrádio City 93,7 FM je pro mě v Praze jasnou rádiovou volbou. Věřím, že se mi spolu s kolegy podaří stejný positioning vytvořit i u posluchačů a také případných obchodních partnerů národního obchodu Radiohousu ,“ říká Veronika Matysová.

zdroj: Media Bohemia