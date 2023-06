Na Voyo přichází česko-slovenská fantasy minisérie Vědma

16.06.2023 08:10

DNES!

Dobro a zlo. Světlo a temnota. Odvěcí rivalové, kteří jeden bez druhého nemohou existovat. Kvůli jejich odvěkému souboji světu, tak jak ho známe, hrozí zánik. Jakou cestu si vyberou ti, který tento osud mohou zvrátit?

Dnes na Voyo přichází Vědma - pětidílná česko-slovenská minisérie s hvězdným mezinárodním obsazením. V hlavních rolích se objeví Dagmar Havlová, Jaroslav Dušek, Josef Trojan, slovenské herečky Antónia Lišková, Vica Kerekes a Gabriela Marcinková v roli temné Lucii, nebo maďarský herec Erwin Nagy. Titulní role mladé Kláry se jako svého hereckého debutu zhostila Annet Charitonova, v hudebním světě známá jako Annet X.

▲ Fantasy minisérie Vědma (foto: TV Nova)

Klára žije v idylickém prostředí u prarodičů, skládá hudbu a studuje historii. Netuší, že má mimořádné schopnosti, a že její podivné sny se brzy stanou skutečností. Když do jejího života vstoupí láska, události naberou rychlý spád. Postavu Kláry ztvárnila Annet Charitonova, pro kterou je Vědma první hereckou zkušeností. Kromě hraní je ale i autorkou písně, která v seriálu zazní.

„ Jediné, kde jsem si vyzkoušela herectví jsou moje vlastní videoklipy. Když jsem byla oslovena dlouho jsem váhala. Ale nakonec mi přišlo, že je to jedna ze zkušeností, kterou kdybych nepřijala, tak bych určitě litovala ,“ říká ke svému obsazení Annet Charitonova a dodává: „ V porovnání s moji dosavadní tvorbou je ta píseň jiná. Snažila jsem se od ní trochu odosobnit, abych ji nepsala já za Annet X, ale za devatenáctiletou Kláru, kterou ztvárňuji. Abych ukázala, že nemá úplně moji osobní zkušenost. A samozřejmě jsem vycházela z konkrétních témat Vědmy .“

Klářino propojení s Vědmou je větší, než by se na první pohled mohlo zdát. Je to světelná bytost. Přichází na náš svět, aby pomohla lidem dost se na vyšší úroveň vnímání a zachránila tak jeden vývojový cyklus lidské civilizace v boji proti temnotě a následnému zániku. Ale i ona má své limity. Vědmy nikdy neútočí, mohou pouze chránit. Vědmu ztvárnila slovenská herečka, díky svým rolím známá i v Itálii, kde žije, Antónia Lišková.

▲ Fantasy minisérie Vědma (foto: TV Nova)

„N a minisérii mě nejvíce zaujal příběh, protože si myslím, že je velmi aktuální. Je o naší civilizaci, o našem světě. Vlastně tam jsou světy dva - jsou však navzájem tak propojené, že když zničíme jeden, zničí se i druhý. Když se nad tím člověk zamyslí, tak je to pravda - vše co si myslíme, že je fantasy je smutně opravdové .“

Pro herečku je to další projekt, na kterém intenzivně spolupracovala s autorkou námětu, scenáristkou a producentkou Adrianou Kronerovou. „ Bylo pro mě velmi důležité vědět, kdo bude hrát hlavní postavy. Některé z nich jsem napsala přímo ‚na tělo‘. konkrétním hercům, některým jsem dal tváře a styl jsem musel přiřadit až po castingu. Podobné to bylo i s lokacemi. Musela jsem si je nejprve projít a ‚osahat‘. Bylo to pro mě velmi důležité, když jsem psala vycházet přímo z nich a jejich atmosféry .“

„ Zaujala mě myšlenka pravdivosti příběhu, protože věřím, že vyslané zlo se vrátí ve stejné podobě. Možná větší, a vyslané dobro stejně tak. Vybrala jsem si žánr Vědmy, protože jsem měla možnost hrát úplně jinou postavu, jakou jsem ještě nehrála. Hraju jasnovidoucí léčitelku, bylinkářku, která pomáhá lidem, a to je vlastně i můj způsob života, nebo to, co celý život dělám - například v nadaci VIZE 97 ,“ uzavírá Dagmar Havlová.

zdroj: Nova