Natáčení seriálu Na vlnách Jadranu je v plném proudu

15.06.2023 11:57

Seriálová novinka Na vlnách Jadranu se natáčí na chorvatském ostrově Brač v česko-slovensko-chorvatské produkci. Jde o volné pokračování seriálu Pod hladinou a v hlavní roli se opět představí Matěj Hádek jako Jan Zach.

„ Točí se tu téměř stejně jako v Česku, všichni jsou v pohodě. Já mám ale raději natáčení na jaře, na podzim a v zimě. Díky mému fototypu je léto trochu horší. Místní říkají, že to tu dlouho nezažili, ale poměrně tu dost pršelo ,“ popisuje natáčení mezi záběry Matěj Hádek a do toho poodhaluje, co ho na chorvatském pobřeží čeká. „ Jan Zach utekl sám před sebou do Chorvatska, bude tu pomáhat místní policii s českými turisty. V práci je precizní a zásadový. Není mu zrovna dvacet, a přesto si nedokázal uspořádat svůj život, tak je lehce v depresi. Já sám tu potřebu utíkat nemám. Je to daleko lepší než dřív .“

▲ Natáčení nového seriálu Na vlnách Jadranu (foto: FTV Prima)

Na Vlnách Jadranu se objeví i herečka Sara Sandeva nebo Maroš Kramár, kteří si zahrají otce s dcerou. „Užívám si to tady a moje balkánské srdce jásá, dokonce tu některým kolegům dělám tlumočníka. Hraji temperamentní dceru Maroše Kramára - Sandru. Budu asi dost po tatínkovi,“ usmívá se Sandeva na svého tátu po boku.

„ Sara je moje seriálová dcera už podruhé. Hraju takového alkoholika Slávka a moc mě to tu baví. Je tu dobrá parta lidí, o pauzách se stíháme i vykoupat, užít moře, a když nastane čas, cestuje se domů. Sedm osm hodin jsem na cestě, abych se vrátil do Bratislavy, “ přiznává lehký diskomfort herec, který ale velmi rád snáší.

Seriál přilákal spoustu hereckých hvězd a jednou z nich je i herečka a modelka Pavlína Němcová, která se Na vlnách Jadranu objeví jako česká turistka. „ Natáčení v Chorvatsku je pro mě velmi krásná příležitost a jsem ráda, že tu můžu být. Kolegové jsou skvělí a ten čas tu nesmírně rychle letí ,“ usmívá se Pavlína Němcová, a jen co dopoví poslední větu, míří na plac, kterým je pro dnešní den prosluněná pláž.

zdroj: FTV Prima