Podzim s menšími kanály skupiny Prima

03.08.2023 21:07

DNES!

Také menší tématické programy televizní skupiny Prima chystají na podzim pestrou nabídku pořadů. Podzimní novinky představila FTV Prima na dnešní tiskové konferenci.

Prima COOL

Na obrazovky dorazí hned několik novinek. Nové improvizační talenty bude hledat Partička Nová krev. Účastníci projdou sítem úkolů a her známých z Partičky, aby na konci zůstal jen ten nejlepší.

Dokumentární série Bez lítosti přináší unikátní výpovědi těch nejhorších, tedy na doživotí odsouzených českých vrahů, kriminalistů, kteří jejich zločiny vyšetřovali, a ukáže autentické policejní záběry z místa činu i fotografie, ze kterých mrazí. Bodyguardi jsou komediální seriál režisérů Davida Laňky a Martina Müllera o dvou ochráncích, kteří jsou jako voda a oheň. Jeden je klidný, rozvážný a nejdřív přemýšlí, než na někoho vystřelí, ten druhý naopak střílí hned, a to radši dvakrát.

▲ Tisková konference FTV Prima (foto: parabola.cz)

Mikýřova hysteorie českých dějin naservíruje netradiční pohled do české historie. Jeden z nejuznávanějších influencerů současnosti, Martin Mikyska alias Mikýř, provede diváka lokalitami výjimečnými pro českou historii a dá dějepisné školní vědomosti do pozoruhodných souvislostí! Dokumentární série PORNO! sleduje příběh dvou českých pornoherců. Lukáš Trojan, jehož profesní přezdívka je Lutro, a mladá Kristýna s uměleckým jménem Isabella De Laa tvoří nejen pracovní pár, ale žili spolu i v soukromí. V rámci svých výpovědí diváky zasvětí do světa českého i evropského pornoprůmyslu.

Novým zábavným auto-moto pořadem Plnej kotel provedou Richard Genzer a Michal Suchánek. Vlastní tvorbu na Prima COOL doplní další díly Šatny, Fotra na tripu nebo Autosalonu. Návrat do budoucnosti nabídne Futurama, další příběhy akčních agentů přinese Námořní vyšetřovací služba L.A. a chybět nebudou ani premiérové COOLtovní movies.

Prima MAX

Akci, zábavu i napětí nabídne na podzim Prima MAX. V sérii akčních misí, během nichž většinou zachrání svět a okouzlí nejednu bondgirl, se předvedou Pierce Brosnan a Daniel Craig v roli agenta 007. Dobrodružství v Austrálii i Spojených státech zažije Krokodýl Dundee. S životem na pustém ostrově si bude muset poradit Trosečník. Dopadnout nebezpečné útočníky a ochránit vlastní rodinu se pokusí Harrison Ford ve Vysoké hře patriotů.

Prima KRIMI

Kombinace oblíbených stálic a prémiových zahraničních sérií stojí za úspěchem kanálu Prima KRIMI už pět let. Nejinak tomu bude letos na podzim. V novinkách se stanice zaměří na případy v britském Brightonu, do jejichž vyšetřování se pustí detektiv Grace, i v italském Janově, kde bude případy šéfovat inspektorka Petra. Z oblíbených stálic nebudou chybět Vraždy v Midsomeru a na obrazovky se vrátí i oblíbený Castle na zabití.

Prima LOVE

Celosvětový seriálový hit Domov na pobřeží (v originálu Chesapeake Shores) i ty nejzamilovanější příběhy ze současného Turecka, jako jsou Souboj s láskou, Láska s vůní oliv nebo Láska beze slov, nabídne na podzim Prima LOVE. Divačky se mohou těšit na příběhy plné lásky, osudů, vztahů a emocí i od svých oblíbených autorek, například od Rosamunde Pilcherové.

Prima ZOOM

Nejoblíbenější dokumentární kanál a druhý nejlépe hodnocený televizní kanál vůbec (podle Atmedia 2023) představí na podzim opět spoustu dokumentárních novinek - filmů i seriálů prostřednictvím téměř třiceti premiér týdně. Z nepřeberného množství jmenujme alespoň Betonová monstra bývalé Jugoslávie, Dinosauři se Stephenem Fryem, Uvnitř pyramid nebo Přísně tajné projekty UFO: Odtajněno.

Prima SHOW

Ty nejlepší české i zahraniční reality show přinese i letos na podzim Prima SHOW. Diváci se nadále účastní výběru svatebních šatů přímo po boku nevěst v show Tyhle šaty beru!, budou vybírat ty nejkrásnější dívky v Amerika hledá topmodelku a nakouknou do zákulisí nejdůležitějšího dne v životě páru ve Svatbě na první pohled. Nově se mohou těšit na cenami Emmy ověnčenou show The Voice USA i fenomenální soutěž Amerika hledá návrháře.

CNN Prima NEWS

Zpravodajská multiplatforma CNN Prima NEWS přinese na podzim oblíbené speciály a spustí nové podcastové oddělení. To nabídne mimo jiné KRIMI VIDEOPODCAST: HLASY ZLOČINU, v němž moderátor Václav Janata a novinář Jakub Kvasnička detailně rozeberou největší kriminální kauzy Česka. Aktuálních i těch, ze kterých českou veřejnost mrazí už desítky let. Důležitost ekonomických témat opět vyzdvihne nově rozšířený pořad CO NA TO VAŠE PENĚŽENKA, a to každý všední den. Vzhledem k vysoké divácké oblibě přinese podzim ještě více speciálních vysílání, a ponese se tak v duchu - co týden, to speciál. Divákům v nich budeme detailně přibližovat tuzemská i světová témata a události, které je aktuálně nejvíce zajímají.

zdroj: FTV Prima