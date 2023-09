Největší záhady světa přinese CBS Reality

11.09.2023 13:46

V případě, že lidé vidí, slyší a věří i věcem, na které je věda moc krátká, snaží se jejich možnou existenci vyvrátit. Je však možné, že se pod rouškou tajemství skrývají odpovědi, které by vysvětlily i nevysvětlitelné? Nový pořad Největší záhady světa pootevře dveře do světa nevysvětlených záhad a pokusí se odtajnit okolnosti jejich vzniku.

Nahlédněte do světa těch největších a nejpodivuhodnějších záhad a vydejte se na cestu odhalování. Seriál Největší záhady světa se pokusí přijít na kloub těm nejzapeklitějším případům z historie lidstva a posvítí si například na to, jak je možné, že i čtyřicet let po tragické smrti Elvise Presleyho, stále existují lidé, kteří jsou přesvědčeni že je to právě on, koho spatřili.

Pořad nabídne také možnou odpověď na otázku, zda byl světově uznávaný skladatel Mozart otráven svým celoživotním sokem Antoniem Salieri nebo jak je možné, že se lidem na těle samovolně objevují a mizí stigmata, takzvané Kristovy rány? I přes veškeré moderní technologie se však můžeme pouze domnívat a některé případy zůstanou navždy zahaleny mlhou tajemství.

Co vše se skrývá za těmito nevysvětlenými záhadami bude odhaleno pomocí exkluzivních rozhovorů, podrobných expertních analýz, dosud ukrytých archivních záběrů nebo pečlivě provedených rekonstrukcí. Pokud vám tato tajemství, sahající k počátkům lidstva a ještě dál, nedají spát, sledujte od 4. do 20. září premiérové díly první série pořadu Největší záhady světa. Každý všední den se můžete těšit na dva díly vysílané v 7:40, 13:05, 20:10 a 00:25 hodin na televizní stanici CBS Reality. Vychutnejte si svou dávku záhad i o víkendu a sledujte reprízy vždy v 9:20, 16:00, 20:10 a 00:25 a to od 9. do 21. října.

