Táta v nesnázích - nový seriál na TV Nova již v sobotu

08.09.2023 10:50

DNES!

Nový šestnáctidílný rodinný komediální seriál Táta v nesnázích uvidí diváci TV Nova už v sobotu 9. září ve 20.20 hodin, a to hned ve dvou dílech.

V hlavních rolích se objeví Martin Pechlát, Petra Hřebíčková Štěpánka Fingerhutová, Agáta Kryštůfková, Veronika Divišová nebo Jitka Schneiderová.

Petr Hora, správce bazénu a bývalý sportovec, zasvětil svůj život výchově tří dcer - Viki, Laury a Alex. Ty už ale pomalu začínají žít svůj život, proto se rozhodne věnovat se víc sám sobě a najít lásku. Dcerky ale brzy zjistí, že vylétnout z rodného hnízda není jen tak. A i tátovi řídícím se heslem „padesát je nových třicet“ půjdou nové vztahy trochu ztuha.

▲ Seriál Táta v nesnážích (foto: TV Nova)

O své dcery (Agáta Kryštůfková, Štěpánka Fingerhutová, Veronika Divišová) se Petr Hora (Martin Pechlát) staral celý jejich život, především v době, kdy se jeho, dnes už bývalá, žena Kateřina (Jitka Schneiderová) rozhodla věnovat kariéře v zahraničí, zatímco on se té své právě kvůli dětem vzdal. Teď ale konečně nadešel čas znovu se vrátit do života, začít randit a třeba si i najít stálý vztah.

Od jeho posledního rande ale uběhla spousta let, takže se bude muset vrátit do formy a nabýt ztracené sebevědomí. Zamiluje se, prochází zklamáními, přesto to nevzdává, a hlavně stále věří, že najde tu pravou. „Petr je nejlepší táta na světě. Vydrží úplně všechno. Všechno ustojí, všechno vyřeší a všem pomůže. Je milující, ale taky občas musí být přísný. Je starostlivý, o děti má přirozeně strach, takže musí být někdy i přísný a něco jim třeba zakázat. Řeší s dcerami úplně všechno, včetně jejich vztahů. Pořád je to ale chlap, takže to s ním dcery umí ještě víc ‚koulet‘. Moc dobře vědí, co na tatínka platí. On si rozhodně myslí, že má u nich autoritu, ale kdo ví, jestli je to pravda,“ prozrazuje k roli Martin Pechlát.

Zkoušené životem a láskou budou i jeho skoro dospělé dcery. Ale i ty se zapojí do hledání tatínkovy partnerky.

V sobotu 9. září ve 20.20 hodin TV Nova uvede první dvě epizody seriálu Táta v nesnázích. V první epizodě se Martin Pechlát alias Petr Hora seznámí se svoji potenciální partnerkou Dorkou.

zdroj: Nova