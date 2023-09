Dokumentární série Bez lítosti od úterý na Prima COOL

11.09.2023 17:21

Od úterý 12. září se diváci Prima COOL mohou těšit na dokumentární sérii Bez lítosti. Tento ojedinělý projekt přiblíží divákům, jaký je život za mřížemi, a ukáže život za mřížemi těch nejhorších, tedy na doživotí odsouzených vrahů.

V nápravných zařízeních v Česku pobývá více než 22 tisíc lidí, 49 z nich si odpykává doživotní trest za obzvlášť závažné zločiny. Projekt Bez lítosti představí osm takových jedinců, jejichž činy se dostaly do popředí zájmu médií. V dokumentární sérii diváci uvidí například případ Juraje Kučeráka - vraha se sekerovým syndromem, Miloslava Širůčka - vraha své vlastní rodiny, nebo například Michelle Sudků - vražedkyně ze Smíchova.

▲ Doku série Bez lítosti, na snímku Michelle Sudků (foto: FTV Prima)

A právě o Michelle Sudků bude zítřejší první epizoda, která diváky zcela jistě hodně zasáhne. Michelle již zhruba v osmi letech, poté, co na ni její matka byla zlá, zabila psa, což jí přineslo sexuální uspokojení. Vystudovala střední zdravotnickou školu, dlouho pracovala jako zdravotní sestra. Několik let intimně žila společně se vdanou ženou a jejím manželem, pak v Praze s ženou, přeoperovanou z muže. Měly chovnou stanici koček, z nichž Michelle jednu zabila a opět se u toho sexuálně uspokojila.

Když se s partnerkou rozešly, Michelle se rozhodla nechat přeoperovat na muže. Po hormonální léčbě se ale stala agresivní. Jednoho dne napadla v kavárně na Újezdě mladou ženu, chtěla ji zabít a znásilnit. To se jí naštěstí nepovedlo. Přivolaná hlídka ji odvezla do Bohnic, odkud byla po čtrnácti dnech propuštěna. Zamířila rovnou na Smíchov, kde si v obchodě vzala z regálu nůž a ubodala náhodnou kolemjdoucí - jen aby lékařům dokázala, že je opravdu blázen. Dostala 25 let a poté půjde do detence.

