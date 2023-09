Migrace na Novou O2 TV 2.0 stále pokračuje

22.09.2023 13:03

DNES!

V listopadu loňského roku společnost O2 Czech Republic představila novou platformu pro svoji televizní službu - Nová O2 TV 2.0. Zákazníky postupně přesouvá na novou službu.

A zatím není jasné, jak dlouho migrace na verzi 2.0 služby O2 TV bude probíhat.

▲ Nová O2 TV 2.0 (foto: O2 TV)

" V tuto chvíli není stanoven přesný termín dokončení migrace všech zákazníků ," uvedl na dotaz webu parabola.cz David Solnař, tiskový mluvčí O2 TV Sport.

Přechod na O2 TV 2.0 ale přináší řadu úskalí a to především na straně diváků. Nová platforma totiž vyžaduje odinstalování staré a nainstalování nové generace aplikace O2 TV. V případě televizorů může uživatel narazit na problém - jeho přístroj pro novou verzi již není podporován. Společnost O2 připouští, že takové potíže se objevují ale týkají se malého množství zákazníků.

" Tato problematika se týká jednotek procent našich zákazníků. Například u Samsungu je to rozhodnutí přímo daného výrobce. Nelze tedy implementovat novou aplikaci, ani aktualizaci do zařízení starších pěti let ," vysvětluje webu parabola.cz David Solnař. " Dále například u výrobce LG je u nejstarších zařízení technologický problém, kdy daný hardware nedokáže zpracovat nové prostředí či funkce nové aplikace ," dodává.

Nová verze platformy O2 TV nabízí lepší třídění obsahu, větší stabilitu a kapacitu, rychlejší přepínání či pohyb v elektronickém programovém průvodci (EPG). Dále nabízí také vylepšenou multidimenzi i neomezený prostor pro nahrávky.