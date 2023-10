Jiří Vejdělek pro TV Nova začal natáčet seriál Taneční

19.10.2023 20:41

DNES!

Nový osmidílný rodinný komediální seriál Taneční začal pro TV Nova natáčet filmový hitmaker Jiří Vejdělek. V hlavních rolích manželského páru stojícího před zásadní vztahovou proměnou se objeví Jitka Ježková a Saša Rašilov.

Ty doplní Daniela Kolářová, Roman Zach, Hana Vagnerová, Dana Batulková a další. Pro TV Nova seriál natáčí produkční společnost Perfect film s producenty Jiřím Vejdělkem a Ondřejem Hokrem. Kreativním producentem TV Nova je Matěj Podzimek.

▲ Seriál Taneční vzniká pro TV Nova (foto: Mikuláš Křepelka, TV Nova)

Monika (Jitka Ježková) a Oldřich (Saša Rašilov) spolu kdysi vyhrávali taneční soutěže. A i teď ve společném manželském životě Monika tančí přesně podle toho, jak ji Oldřich vede. On totiž vede rád. Vždy a všude. Takže když s Monikou začne pořádat taneční pro středoškoláky, je ve svém živlu. Zato Monika toho začíná mít dost. Už ji nebaví pořád skákat podle Oldřicha a jeho matky (Daniela Kolářová), která mu přizvukuje.

Situaci nepomáhá ani Moničin bývalý partner (Roman Zach), který o ni zjevně stále stojí. A když se do toho vloží ještě Moničina svobodomyslná sestra (Hana Vagnerová), začne jít opravdu do tuhého. Vypadá to, že pokud se Oldřich své role tanečního a životního mistra nevzdá, nebude mít brzy s kým nejen tančit, ale možná ani žít.

Seriál se natáčí převážně ve Středočeském kraji, zejména v Poděbradech, a Praze. V dalších rolích se objeví Zuzana Norisová, Alžbeta Stanková, Vasil Fridrich, Anna Marie Fučíková a další.

zdroj: Nova