Vzestup Wagnerovy skupiny v dokumentu na Prima ZOOM

19.10.2023 08:57

Nechvalně proslulá žoldnéřská Wagnerova skupina je dnes častým tématem šokujících zpravodajských titulků. Ale její krvavé stopy vedou několik let do minulosti. Tento mrazivý dokumentární thriller odhaluje pravdu o zabíjení civilistů ve válkou zmítané Sýrii i neklidné Středoafrické republice.

Neohrožení ruští reportéři, kterým pomáhají mezinárodní vyšetřovatelé, odkrývají, co je opravdu zač Putinova tajemná milice a jak se tato žoldnéřská skupina podílí na nejzlověstnějších akcích posvěcených až v Kremlu. Vydejte se spolu s nebojácnými investigativci na jejich nebezpečnou misi. Vyrazte po stopách tajemné armády nechvalně proslulé pod jménem Wagnerova skupina a jejího bývalého vůdce Jevgenije Prigožinova.

Wagnerova skupina je ruská paramilitární organizace, označovaná také jako soukromá armáda Jevgenije Prigožina, která se zúčastnila nebo účastní rozličných ozbrojených konfliktů, jako jsou občanská válka v Sýrii, válka na východní Ukrajině, občanská válka v Libyi nebo při invazi na Ukrajinu. Skupina je pojmenována podle Dmitrije Utkina, zvaného „Wagner“ podle jeho oblíbeného skladatele Richarda Wagnera. Příslušníci skupiny jsou nazýváni wagnerovci, vágnerovci nebo případně přezdívkou „muzikanti“. Snaha začlenit wagnerovce bojující na Ukrajině do regulérní armády vedla k jejich předčasně ukončené vzpouře proti Moskvě v červnu 2023. Další osud Prigožina a skupiny zůstává zatím nejasný. Podívejte se na příběh jejich vzestupu na Prima ZOOM.

Novodobí loupežníci na Prima ZOOM:

24. 10. 21.00 - Vzestup Wagnerovy skupiny (1. část)

31. 10. 21.00 - Vzestup Wagnerovy skupiny (2. část)

(reprízy v pátek 27. 10. a 3. 11. v 10.15)

Nechvalně proslulá Wagnerova žoldnéřská skupina bojuje a zabíjí na Ukrajině prakticky od úplného začátku války. Ale je to teprve nedávno, co se její zakladatel a vůdce Jevgenij Prigožinov rozhodl na krátkou dobu otočit zbraně svých žoldáků opačným směrem, opustit frontu, zamířit zpátky do Ruska, a dokonce vyrazit na Moskvu. Co tomu předcházelo? Krvavé stopy wagnerovců vedou několik let do minulosti. Stejně jako nyní na Ukrajině dříve Wagnerova skupina bojovala a zabíjela také v občanskou válkou rozervané Sýrii. Ale významný vliv má i v mnoha afrických státech, kde se zaměřuje na lukrativní těžbu dřeva a diamantů.

Terčem žoldnéřské skupiny, která bývá často spojována s brutálním porušováním lidských práv, se nezřídka stávají nevinní civilisté. Wagnerovci jsou pravidelně obviňováni z hromadného páchání zločinů v západoafrickém Mali. K jedněm z nejhorších patří masakr ve městě Mora, během něhož vládní vojáci vedení ruskými žoldáky zavraždili 500 lidí. Podle zprávy OSN wagnerovci páchají podobná zvěrstva i ve Středoafrické republice, kde pořádají hromadné popravy, mučí zajatce během výslechů a dopouští se dalšího násilí, které vyhání místní obyvatele z jejich domovů.

Jak se z tlupy žoldnéřů stala početná soukromá armáda, o níž najednou všichni mluví? Před necelými deseti lety měli wagnerovci pouhých 250 vojáků. Jenom o dva roky později už jich bylo čtyřikrát více. Před rokem jejich počet vzrostl na 8000, aby se v prosinci 2022 vyšplhal až na 50 tisíc. Na otázku, jak došlo k bleskovému vzestupu wagnerovců, odpovídá tento strhující dokumentární film, který by teď v Rusku určitě nesledovali s velkým nadšením. Neohrožení tamní reportéři, kterým pomáhají mezinárodní vyšetřovatelé, odkrývají, co je opravdu zač tato Putinova tajemná milice a jak se tato žoldnéřská skupina podílí na nejzlověstnějších akcích posvěcených až nahoře v Kremlu. Vydejte se spolu s nebojácnými investigativci na jejich nebezpečnou misi. Vyrazte po stopách tajuplné soukromé armády nechvalně proslulé pod jménem Wagnerova skupina a jejího bývalého vůdce Jevgenije Prigožinova.

zdroj: FTV Prima