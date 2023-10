CANAL+ v listopadu: Záhadný Karl Lagerfeld či Cesty Páně

16.10.2023 18:10

V listopadu streamovací platforma CANAL+ přinese premiéry seriálů Smrt přichází do Pemberley, Pluk mizerů I, #Stalker a Cesty Páně, divácký hit Nejhorší člověk na světě a nabídne také zcela nový dokument o Karlu Lagerfeldovi.

Od 6. listopadu

Smrt přichází do Pemberley - česká a slovenská premiéra

Britský televizní miniseriál z roku 2013 vznikl na motivy stejnojmenné knihy anglické autorky detektivek P. D. Jamesové. Příběh sleduje události na rodinném panství v Pemberley, kde se Elizabeth a Fitzwilliam Darcyovi připravují na každoroční ples. Jejich klidný život je narušen, když Lydia Wickhamová, lehkomyslná Elizabethina sestra, tvrdí, že jejího manžela George někdo cestou v lese zastřelil. Darcy okamžitě zahájí vyšetřování, aby ochránil rodinné jméno. Elizabeth se také zapojuje do pátrání. Podaří se manželům Darcyovým problémy vyřešit, očistit jméno rodiny a zachránit i své manželství? Smrt přichází do Pemberley kombinuje prvky kriminálního příběhu s postavami románu Jane Austenové a zkoumá, jak tato záhadná vražda ovlivní jejich životy. Úspěšné dílo vzniklo pro britskou televizní stanici BBC.

Od 8. listopadu

Záhadný Karl Lagerfeld - česká a slovenská premiéra

Zcela nový dokumentární film Záhadný Karl Lagerfeld z roku 2023 nabízí portrét módní ikony Karla Lagerfelda, plný svědectví i anekdot od osobností z jeho nejbližšího okolí. Charismatický návrhář a showman žil okázalým životem a vydělal miliony. Když v roce 2019 ve věku 85 let zemřel, byl pokládán za posledního ze „staré gardy“ a pro mnohé jeho odchod znamenal konec jedné módní éry. Během čtyřiceti let proměnil svět vysoké módy ve velkolepou a dramatickou show. Režisér Michael Waldman dokázal respektovat osobnost návrháře a zároveň poodhalit záhadu muže za slavnými černými brýlemi s pomocí svědectví blízkého okruhu přátel, rodiny či spolupracovníků, kteří na kameru mluví úplně poprvé.

Od 14. listopadu

Nejhorší člověk na světě

Film Joachima Triera, balancující na pomezí dramatu a komedie, vypráví vtipně, pravdivě a s citem o vztazích a životě v době, kdy můžeme mít téměř nekonečné možnosti, a přesto si připadat jako nejhorší člověk na světě. Brzy třicetiletá Julie stále hledá své místo ve světě a experimentuje, zatímco její starší přítel Aksel by se rád usadil a začal novou životní etapu. Věci se zkomplikují, když zvídavá Julie pronikne na večírek, na kterém potká mladého a okouzlujícího Eivinda... Za hlavní roli v diváckém hitu canneského festivalu z roku 2022 si Renate Reinsve odnesla cenu za nejlepší ženský herecký výkon a snímek byl nominovaný na Oscara za nejlepší původní scénář a zahraniční film.

Premiéry seriálů

13. a 20. listopadu

Cesty Páně - česká a slovenská premiéra

Dánský televizní seriál z roku 2018 pojednává o náboženství, víře a existenciálních otázkách. V centru příběhu je dánská rodina charismatického protestantského kněze Johannese Krogha, v níž se kněžské roucho dědí z generace na generaci již více než 250 let. Krogh je vášnivý kazatel, který se snaží probudit víru v každém. Jeho syn August je také duchovní a má ambice stát se biskupem, na rozdíl od syna Christiana, který se vydá na cestu vzdoru do Himálaje. Příběh pochází od významného dánského scenáristy Adama Price, který stál za úspěchem seriálů Vláda a Boj o těžkou vodu. V tomto příběhu se zabývá náboženstvím a vírou, které patří mezi nejdiskutovanější a nejvíce rezonující témata našeho lidstva.

27. listopadu

#Stalker - česká a slovenská premiéra

Jakmile Lucas alias Lux, výjimečně nadaný osmnáctiletý šprt, nastoupí na špičkovou technickou školu, je nejoblíbenějšími studenty strašlivě ponižován. Rozhodne se pomstít s pomocí své největší zbraně - kyberstalkingu. Nabourá se do mobilů a počítačů ostatních, včetně Almy, své lásky. Odhalí všechna jejich tajemství a spřátelí se s kapelou, aby s nimi mohl lépe manipulovat. Lux se rychle promění v člověka, kterým vždycky chtěl být... A pak se chytí do vlastní pasti.

30. listopadu

Pluk mizerů I

Britský seriál vznikl podle stejnojmenné knihy Bena Macintyrea a vypráví pozoruhodný příběh o tom, jak vojáci britské armády vytvořili během druhé světové války v severoafrické poušti nejelitnější speciální jednotku na světě, známou jako SAS - Special Air Service. Jednotka byla zaměřena na provádění záškodnických operací za nepřátelskými liniemi. Seriál se snaží autenticky zachytit historii a životy mužů, kteří se stali prvními členy SAS. Vojáci si prošli tvrdým výcvikem a prováděli riskantní mise, které měly významný vliv na průběh války. Scenárista a producent Steven Knights, který je znám díky své práci na seriálu Gangy z Birminghamu, byl kritikou oceněn za autenticitu a historickou věrnost seriálu.

