Disney+ získal za kvartál téměř 7 milionů abonentů

09.11.2023 19:17

DNES!

Streamovací platforma Disney+ získala během třetího kvartálu letošního roku téměř 7 milionu nových abonentů po celém světě, což je za tři měsíce nárůst o 7% na 112,6 milionu zákazníků (bez Disney+ Hotstar).

Průměrný měsíční příjem za jednoho abonenta dosáhl na domácích trzích (USA a Kanada) 7,50 USD (mezikvartální nárůst ze 7,31 USD díky nárůstu příjmů z reklamy), mezinárodně 6,10 USD (nárůst ze 6,01 USD vlivem zvýšení cen předplatného).

▲ Logo streamovací platformy Disney+ (foto: Disney)

Výnosy za třetí kvartál se zvýšily o 5% na 21,241 miliard dolarů, za rok o 7 procent na 88,898 miliard dolarů.

Mezi hlavní streamovaný obsah během čtvrtletí na Disney+ patřily divadelní tituly Elemental, Little Mermaid a Guardians of the Galaxy Vol. 3., původní série Ahsoka a korejská původní série Moving.