Karel Zýka byl zvolen viceprezidentem WorldDAB

10.11.2023 09:20

DNES!

Ředitel Techniky a správy Českého rozhlasu Karel Zýka byl zvolen viceprezidentem světové organizace WorldDAB, která se zabývá podporou, rozvojem a implementací rozhlasové technologie DAB+. Zýka je členem řídícího výboru WorldDAB již osmým rokem.

Karel Zýka byl viceprezidentem WorldDAB zvolen ve středu 8. listopadu na valném shromáždění, a to na období dvou let. „ Vážím si důvěry této významné světové organizace i zástupců jednotlivých zemí, kteří mě zvolili. Vnímám to jako ocenění mé dlouholeté práce v oblasti DAB+ i jako projev respektu vůči výsledkům týmu Českého rozhlasu, které jsme v implementaci DAB+ dosáhli. Jsem rád, že mohu získané zkušenosti zúročit v této nové, velmi zodpovědné funkci ,“ uvedl ředitel Techniky a správy Českého rozhlasu Karel Zýka.

▲ Karel Zýka (foto: Khalil Baalbaki, Český rozhlas)

Český rozhlas se rozvoji digitálního vysílání věnuje dlouhodobě a v uplynulých letech rozšířil pokrytí v technologii DAB+ na 96 % populace České republiky. Pokrytí ale i nadále zlepšuje, zejména v oblasti tzv. indoor, tedy kvalitního příjmu uvnitř budov. Český rozhlas realizoval také masivní kampaň na podporu digitálního rozhlasového vysílání, která zasáhla miliony lidí. Prodejní data následně ukázala růst prodeje DAB+ rádií v České republice, který následuje trend dalších zemí, kde je DAB+ etablován.

Digitalizace nabízí posluchačům dokonalejší veřejnou službu, zejména v podobě širší programové nabídky, kvalitního přenosu vysílání nebo nových multimediálních služeb. V květnu roku 2021 Český rozhlas v DAB+ spustil speciální sportovní stanici Radiožurnál Sport a na podzim téhož roku digitální stanici pro seniory Český rozhlas Pohoda. S rozvojem digitálního vysílání souviselo také ukončení distribuce signálu na středních a dlouhých vlnách (AM) na konci roku 2021.

Implementace DAB+ vysílání v České republice, kterou Český rozhlas realizoval v posledních několika letech, je v zahraničí oceňována a považována za inspirativní a novátorskou a stává se příkladem pro mnohé další země.

zdroj: ČRo