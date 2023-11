Vánoce s tématickými kanály skupiny Prima

20.11.2023 16:34

Bohatý program pro své diváky připravila společnost FTV Prima také pro své tématické stanice. Diváci se mohou těšit na příklad na velkofilm Duna, Aladinova nová dobrodružství či na Kapří monstra.

Prima COOL

Na Prima COOL se bude servírovat pořádná dávka dobrodružství. Od 26. prosince budou na obrazovce každé pondělí až středu řádit v premiérové řadě Lovci prokletých pokladů 2. Milovníky fantasy potěší série filmů Mythica o mladé čarodějce a 14. prosince bude David Lynch podávat svoji symfonii prostoru - velkofilm Duna. Keanu Reeves zase nabídne akční jízdu jako John Wick v prvním a druhém díle.

Prima MAX

Zásobu vánočních premiér si přichystala i Prima MAX. Páteční odpoledne zpříjemní snímky Šťastné a znovu veselé, Vánoce jako z románu, Láska s vůní Vánoc a Nelíbej muže ve vánočním svetru. Na své si přijdou i děti, pro které jsou 7. prosince připraveny Spy Kids 4: Stroj času, druhý den je potěší Popelka: Nový příběh a 15. prosince Aladinova nová dobrodružství.

Prima KRIMI

Ve vyšetřování zločinů Prima KRIMI nepolevuje oni o adventu. Od 2. prosince se v premiéře představí Detektiv Grace, jehož dříve zářná kariéra padá strmě dolů a jediné, na co dokáže myslet, je záhadné zmizení jeho milované manželky. Dvě řady úspěšné britské minisérie budou na diváky čekat každou sobotu od 20.15.

Prima LOVE

Těm, kteří holdují romantice a slunnému podnebí, zpříjemní předvánoční čas nový zamilovaný turecký seriál Láska s vůní oliv. Příběh dívky z velkoměsta, které život nečekaně zavane do cesty neohroženého muže uprostřed odlehlého ostrova v Egejském moři, mohou diváci sledovat už od 2. prosince. Každý den od 16.00 budou připraveny dva premiérové díly za sebou.

Prima ZOOM

K českým Vánocům neodmyslitelně patří kapr, a to i na Prima ZOOM. Od 1. prosince se proto každý pátek ve 20.00 vrací na obrazovky zbrusu nová řada úspěšného seriálu Kapří monstra. Tentokrát se neohrožená trojice adrenalinem napumpovaných rybářů vydává do Francie. Dokumentární drama Napoleon: Začátek konce přiblíží 2. prosince ve 22.00 zlomový moment Napoleonovy kariéry. Na Štědrý den ve 20.00 mohou diváci navštívit Zapomenuté poutní cesty - Švýcarsko a Itálie: Do Říma po Via Francigena a podívat se na jedinečný betonový betlém, ke kterému se musí člověk potopit. A těm, kteří budou mít na Silvestra chuť na klidnější program, Zaříkávač Andre Hartmann ukáže, jak hypnotizuje žraloky pouhým polechtáním na čumáku.

Prima SHOW

Veleúspěšná soutěžní reality show Amerika hledá návrháře se stala absolutním fenoménem nejen na televizní obrazovce, ale i na módní scéně. Už několik let okouzluje diváky z celého světa, a dokonce se stala odrazovým můstkem pro kariéru několika úspěšných návrhářů. Od 10. prosince každý den ve 21.05 uvede Prima SHOW v premiéře XV.-XX. řadu.

Bohatá nabídka čeká i diváky v placené nabídce na streamovací platformě prima+.

prima+

Na prima+ najdou diváci pěkně pohromadě všechny filmy, které potřebují k té pravé vánoční pohodě. Vybírat budou moci z pohádek jako Tři oříšky pro Popelku, Šíleně smutná princezna, Honza málem králem, Princezna se zlatou hvězdou, Hrátky s čertem, Pyšná princezna, Tři bratři, Jak se budí princezny, Nejkrásnější hádanka nebo Byl jednou jeden král. Chybět nebudou ani ty nejkrásnější vánoční filmy: S tebou mě baví svět, Sněženky a machři, Anděl na horách, Vánoční Kameňák, oba dva díly Špindlu nebo Ženská na vrcholu.

A pro milovníky tureckých zamilovaných příběhů je připravený dáreček v podobě nové telenovely Zvrat osudu, která bude nyní pouze na prima+.

Mimo to prima+ přináší celou řadu prémiového obsahu, který pobaví seriálové fajnšmekry i celou rodinu. Komedii ze školního a fotbalového prostředí nabízí Malá velká liga. Koprodukční minisérie Na vlnách Jadranu volně navazuje na oblíbený seriál Pod hladinou. Diváci se v ní vydají do Chorvatska, kde pobřežní policie spolu s českou posilou zachraňuje turisty v nesnázích. Nevšední podívanou přináší i seriál Banáni. Když hlavní hrdina skladník najde v zásilce banánů sto kilo kokainu, které se rozhodne nenahlásit na policii, začnou se v pohraničním supermarketu dít věci.

