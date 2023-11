AKTV připravila speciální oslavy Světového dne televize

16.11.2023 18:19

DNES!

Letošní světový den televize, který každoročně připadá na 21. listopadu, oslaví české komerční televize ve velkém stylu. Vůbec poprvé připravily společný program pro své obchodní partnery a spolupracovníky, kterým otevřou své brány televize Nova, Prima i Óčko.

Bohatý program vyvrcholí zábavnou večerní show WE LOVE TV, v níž se utkají týmy Novy a Primy pod vedením svých generálních ředitelů.

Světový den televize se televizními společnostmi každý rok slaví po celém světě již 26 let. Letos se však české komerční televize sdružené v AKTV rozhodly pojmout oslavy jinak než v předchozích letech. Namísto odborné konference pro své obchodní partnery a spolupracovníky připravily pestrý zábavný program napříč celým televizním světem.

Hlavním programem oslav bude velkolepá zábavná show WE LOVE TV moderovaná Liborem Boučkem, ve které se proti sobě postaví týmy Novy a Primy. Generální ředitel skupiny Nova Daniel Grunt si na pomoc přizval Ondřeje Sokola, generálního ředitele skupiny Prima Marka Singera podpoří Jakub Prachař. Kdo z nich se lépe vyzná v televizním světě? To zjistí návštěvníci už v úterý 21. listopadu od 17 hodin.

Kromě večerní show čeká návštěvníky také pestrý celodenní program. Skupina Nova si připravila dva návštěvnické okruhy a jedno exkluzivní předpremiérové promítání. První prohlídkový okruh zavede návštěvníky do sídla TV Nova a zpravodajských studií. Ve druhém se pak zájemci mohou podívat do kulis výpravného seriálu Zlatá labuť a během promítání mají možnost zhlédnout v předstihu první díl kriminálního seriálu Metoda Markovič: Hojer.

Televizní skupina Prima své návštěvníky zavede i do méně tradičních kulis televizního světa. Kromě svého sídla a zpravodajského studia CNN Prima News ukáže zájemcům třeba technické zázemí televize, rozhlasová a dabingová studia, kde si mohou odvážlivci zkusit dabing i na vlastní kůži. Kromě toho se diváci mohou pobavit u exkluzivního promítání prvního dílu komediálního seriálu Vytoč mého agenta. Chybět nebude ani kolo štěstí o hodnotné ceny.

Také Óčko má pro zájemce připravené nahlédnutí do televizní kuchyně, a to do živého vysílání pořadu Mixxxer, jehož se můžete stát přímou součástí.

zdroj: AKTV