RpMS: Zájem o 12 volných frekvencí

16.11.2023 15:13

DNES!

Ze šestnácti doposud volných rozhlasových frekvencí je zájem o většinu z nich. Slovenský regulátor médií RmPS (Rada pro mediální služby) informoval, že vysílatelé mají zájem o 12 volných kmitočtů pro rozhlasové vysílání.

RpMS vyhlásila výběrové řízení 11.10.2023. Do tendru bylo zařazeno 16 volných kmitočtů. Do termínu na podávání žádostí, tedy 10.11.2023, regulátor obdržel požadavky 4 vysílatelů, kteří žádají o přidělení frekvencí pro 5 rozhlasových stanic.

Do tendru se nepřihlásil žádný nový subjekt, všichni žadatelé již drží licence na vysílání. O frekvence pro 2 své programové služby žádá je jediný z nich a to D.EXPRES, k.s. pro programové služby ROCK a Europa 2. Ostatní tři vysílatelé žádají o frekvenci vždy jen pro jednu rozhlasovou stanici.

Největší zájem je o frekvence 88,1 MHz Zvolen, 90,3 MHz Poprad a 104,2 MHz Žilina. Ve všech třech případech o ně žádají tři vysílatelé. Z lokalit Zvolen a Poprad by chtěli vysílat provozovatelé stanic DETSKÉ RÁDIO, ROCK a Rádio Best FM. Z lokality Žilina o frekvenci projevili zájem provozovatelé rozhlasových stanic SUB FM, ROCK a Rádio Best FM. Několik žadatelů usiluje i o frekvence 93,0 MHz Trebišov, 99,8 MHz Liptovský Mikuláš a 103,3 MHz Spišská Nová Ves. O trebišovskou frekvenci projevili zájem provozovatelé stanic DETSKÉ RÁDIO a Europa 2.

O frekvence Liptovský Mikuláš a Spišská Nová Ves se vysílatel stanice DETSKÉ RÁDIO uchází spolu s provozovatelem programu Rádio Best FM. Po jedné žádosti Rada pro mediální služby zaevidovala u šesti frekvencí: 105,9 MHz Piešťany, 89,8 MHz Prešov, 90,8 MHz Žilina, 91,0 MHz Žiar nad Hronom, 91,1 MHz Rimavská Sobota a 93,5 MHz Lučenec. O 4 frekvence - 88,1 MHz Žarnovica, 90,4 MHz Kotešová, 95,8 MHz Žiar nad Hronom a 98,5 MHz Brezno neprojevil zájem žádný uchazeč.

O přidělení největšího počtu frekvencí, osmi, požádal vysílatel D.EXPRES, k.s. a to v sedmi případech pro program ROCK a v jednom případě pro stanici Europa 2. Vysílatel Best FM Media spol. s s.r.o. by pokrytí pro své Rádio Best FM rád rozšířil o šest frekvencí. Marek Petráš žádá pro programovou službu DETSKÉ RÁDIO o přidělení pěti frekvencí. O dva kmitočty se uchází společnost SUB FM s.r.o. se stejnojmennou rozhlasovou stanicí.

Rozhodování o přidělování frekvencí bude probíhat maximálně transparentně. Přenos bude šířen prostřednictvím YouTube kanálu RpMS. Veřejné slyšení uchazečů o jednotlivé frekvence proběhne 19.12.2023.

Seznam všech uchazečů výběrového řízení: