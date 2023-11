Vzpomínka na JFK na Viasat History

16.11.2023 12:50

V listopadu odvysílá kanál Viasat History sérii dokumentů k 60. výročí jednoho z nejvíce šokujících a dějiny určujících momentů 20. století, atentátu na prezidenta Johna F. Kennedyho.

Během dvou nedělí (19. a 26. listopadu) uvede Viasat History tři nové dokumenty, které odhalí nová fakta z osudného dne 22. listopadu, jenž otřásl světem.

▲ JFK: The Assassination, nový dokument na Viasat History (foto: Viasat)

JFK: 24 hodin, které změnily svět

19. listopadu ve 21:00

Tento dokument odhaluje archivní záběry z celého světa, které dosud vidělo jen málo lidí. Během jedné hodiny sledujeme posledních 24 hodin úřadování prezidenta Johna F. Kennedyho. Následuje zatčení a vražda zřejmě jediného střelce, Lee Harveyho Oswalda. Během kampaně v Texasu v roce 1963 byl prezident Kennedy obklopen příznivci, přáteli, zaměstnanci a tiskem. Každý jeho pohyb byl pečlivě zdokumentován, a přesto byly poslední vteřiny jeho života zachyceny na jediném šestnáctisekundovém videu. Natočil je muž v davu, který byl jedním z diváků sledujících průvod s prezidentem. Po zbytek života mluvil o nočních můrách, které ho provázely poté, co udalosti zachytil na domácí kameru. Tento dokument sleduje Kennedyho od jeho příletu do Texasu 21. listopadu 1963 až po převoz jeho těla letadlem Air Force One do Washingtonu, D. C., pouhé dvě hodiny po osudném výstřelu.

JFK: Poslední důkaz

Dva díly za sebou - 19. listopadu ve 22:00

Dvoudílný film JFK: Poslední důkaz vezme diváky na strhující cestu po důkazech, stopách a výstřelech z onoho tragického pátečního rána v Dallasu. Tento dokument se snaží odhalit pravdu o atentátu na JFK a zkoumá různé teorie, které se objevily v průběhu desetiletí. Díky odborné analýze a důkladnému vyšetřování získají diváci nový pohled na události, které vedly k předčasné smrti jejich oblíbeného prezidenta.

JFK: Domácí video, které změnilo svět

26. listopadu ve 21:00

Tento dokumentární film se zabývá málo známou historií skutečného 8 mm filmu, který navždy zachytil hrůzné události onoho osudného dne. Odhaluje příběh amatérských záběrů natočených Abrahamem Zapruderem, který se nechtěně stal očitým svědkem klíčové historické události. Film zkoumá, jak se Zapruderův domácí film stal nejen neocenitelným důkazem, ale také ikonickým a strašidelným záznamem tragédie, která otřásla národem i světem.

S blížícím se 60. výročím atentátu na prezidenta Johna F. Kennedyho se televizní stanice Viasat History vrací ke klíčovému historickému okamžiku a zkoumá osobní a politický odkaz JFK a zamýšlí se nad trvalým dopadem jeho předčasné smrti na společnost.

Trailer:

