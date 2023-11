CANAL+ uvede On se bojí či premiéru seriálu Pluk mizerů

V prosinci uvede streamovací platforma CANAL+ originální americký film On se bojí, premiéru seriálu Pluk mizerů a unikátní dokument o britské královně Alžběta: Jak ji neznáte. Romantickou tematiku připomenou české filmy Křídla Vánoc a Šťastný nový rok 2: Dobro došli.

On se bojí (Beau Is Afraid, 2023)

Beau se bojí - života, světa a především své mámy. Během cesty na rodinnou návštěvu se ocitne v sérii absurdních událostí, které přesahují jeho nejtemnější sny. Na šílené cestě za matkou, cestě plné humoru, děsů a dobrodružství, se samotářský podivín Beau musí vyrovnat se svými strachy a konečně vzít život do vlastních rukou. Filmový vizionář Ari Aster, známý hororovými filmy Děsivé dědictví nebo Slunovrat, opět nabízí originální zpracování vnějšího i vnitřního světa hlavního hrdiny v podání vynikajícího Joaquina Phoenixe.

Alžběta: Jak ji neznáte (Elizabeth: The Unseen Queen, 2021)

Dokumentární film vypráví příběh královny Alžběty II. jejími vlastními slovy a využívá vzácné, dosud nezveřejněné záběry královské rodiny.

Královna se v tomto vzácném filmu BBC ohlíží za svým životem a zamýšlí se nad svým dětstvím, korunovací a 70 lety vlády nad Velkou Británií. Dokument velmi citlivě ukazuje domácí filmy, včetně záběrů z královnina dětství, z paluby lodi HMS Vanguard při cestě do Jihoafrické republiky v roce 1947 nebo archivních záběrů královských svateb, událostí a projevů.

Poslední dávka (The Final Fix, 2020)

Dokument sleduje pět lidí chronicky závislých na různých drogách během neuroelektrické terapie, léčebného, nikoliv však dostupného farmaceutického postupu vynalezeného před 45 lety skotskou chirurgyní Meg Pattersonovou. Lékařka tvrdí, že dokáže během jednoho týdne zbavit lidi jakékoliv drogové závislosti s minimálními nebo žádnými abstinenčními příznaky a bez budoucí touhy po droze. Terapie by mohla navždy změnit problém drogové závislosti.

Vypravěčem je známý herec Ewan McGregor.

Premiéra seriálu

Pluk mizerů (SAS: Rogue Heroes, 2022-2023)

Britský televizní seriál byl natočen podle knižní předlohy SAS: Rogue Heroes - The Authorized Wartime History od Bena Macintyreho v roce 2022. Pozoruhodný příběh sleduje povstalce britské armády, kteří v severoafrické poušti během nejtemnějších dnů druhé světové války vytvořili legendární elitní jednotku s názvem SAS (Special Air Service). Seriál sleduje odvážné příběhy lidí, kteří tuto jednotku zformovali a vedli v boji proti nepříteli. Historické drama kombinuje skutečné události s fikcí a přináší pohled na odvahu a odhodlání těchto vojáků během války.

Český seriál

Čtvrtá hvězda

Seriál v režii Jana Prušinovského a Miroslava Krobota nás zavádí do prostředí tříhvězdičkového hotelu Meteor na okraji Prahy a skrze pestrý soubor postav rozehrává četné příběhy. Mladý Štěpán, ztvárněný Václavem Neužilem, se stává druhým nočním recepčním hotelu a jeho zájmy se zaměřují na Pavlínku, kterou hraje Martha Issová. Jenže Pavlínku více zajímá agresivní hotelový údržbář David v hereckém podání Davida Novotného. Údržbář David se snaží uniknout pozornosti hotelové manažerky Terezy, hrané Lenkou Krobotovou. Tereza usiluje o získání čtvrté hvězdy, která by zvýšila prestiž hotelu, ale její úsilí je plné překážek. V hotelu se potýká se sobectvím, pohodlností, leností a zištností svých podřízených, včetně bývalého manžela Teodora, ředitele hotelu, který se věnuje jen své oblíbené hře mahjong. Postavy v seriálu mají své osobní motivace a touhy, které často stojí v cestě Tereziným ambicím, a tak se v hotelu dějí různé komické i dramatické situace.

České filmy ve videotéce CANAL+

CANAL+ uvádí české filmové hity s romantickou tematikou.

Křídla Vánoc

Komediální filmové drama Karin Krajčo Babinské z roku 2013 se odehrává převážně v nákupním centru během vánočního období a sleduje příběhy čtyř přátel, kteří tam pracují. Hlavní postavy ztvárnili Richard Krajčo, Vica Kerekes, David Novotný a Jakub Prachař. Tomáš v podání Richarda Krajča pracuje jako optik, který má rád svobodu a ženy. Hezká Nina (Vica Kerekes) balí dárky ve stánku a jejím krédem je nemilovat, aby nemohla být zraňována. Ráďa (David Novotný) je manažer prodeje, ale ani se svou početnou rodinou není úplně šťasten. Jakub Prachař ztvárnil postavu čerstvě vystudovaného herce, který nenašel uplatnění, a tak rozdává dětem balónky v kostýmu zajíce ušáka. Každá z těchto postav má své sny a touhy a vánoční období pro ně představuje čas, kdy se snad mohou naplnit i jejich sny.

Šťastný nový rok: Dobro došli

Romantická komedie navazuje na úspěšné uvedení stejnojmenného prvního celovečerního filmu režiséra Jakuba Kronera. Děj začíná na Silvestra, kdy Marek požádá Hanu o ruku a její souhlas rozbíhá řetěz bláznivých událostí vedoucích k přípravám svatby na nádherném místě u moře v Chorvatsku. Film sleduje trojici Haniných kamarádek a jejich rodiny, které do příprav svatby přinášejí zábavu, napětí, dobrodružství a občas i drama. Hlavní role se opět ujala Táňa Pauhofová po boku Antonie Liškové, Gabriely Marcinkové a Zuzany Norisové.

