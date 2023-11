Matěj Hádek je na Cestě do tmy na ČT1

10.11.2023 12:07

DNES!

Mezinárodně uznávaný vědec přepadne banku v centru města, zajme rukojmí a před budovou odpálí bombu. Pachatelovu motivaci ke zdánlivě nepochopitelnému jednání odkrývá režisér Jiří Svoboda ve svém novém televizním filmu Cesta do tmy.

V příběhu na motivy románu Děvčátko od bývalého policisty, který píše pod pseudonymem Martin Goffa. Hrají Matěj Hádek, Lucie Štěpánková, Alexej Pyško, Karel Heřmánek ml. nebo Igor Orozovič. Premiéru bude mít dramatický snímek v neděli 19. listopadu ve 20:10 na ČT1.

▲ Natáčení filmu Cesta do tmy (foto: Radek Miča)

„ Scénář k Cestě do tmy byl úplně jiný než k filmům, které Jiří Svoboda doteď pro Českou televizi natočil. Tenhle má mnohem víc emocí a staví na subtilním příběhu člověka, který se rozhodne udělat něco, co nemůže vzít zpátky. Žánrově se snímek pohybuje mezi melodramatem a thrillerem. Oslovil mě především vztah hlavního hrdiny ke své dceři a jeho vzpoura proti vlastní bezmoci ,“ naznačuje děj filmu kreativní producentka Veronika Slámová.

Režisér Jiří Svoboda, autor filmů Zánik samoty Berhof, Skalpel, prosím či Sametový vrazi v posledních letech pro ČT natočil například životopisné drama Rašín nebo krimi příběhy Vysoká hra a Vražedné stíny. „ Mám rád dramatické příběhy, které mají nějaký dramatický přesah, které se dotýkají problémů, jenž společnost neřeší. A to je téma i Cesty do tmy. Hlavní hrdina jedná vyhroceně právě proto, že kolem sebe naráží na lhostejnost. Snažil se vyřešit svoji životní situaci, ale žádné pomoci se nedočkal. Proto ve svém jednání zašel až do extrému. Bude na divácích, jestli se rozhodnou s ním sympatizovat ,“ uvažuje režisér a scenárista Jiří Svoboda.

▲ Film Cesta do tmy (foto: Zuzana Páchová)

Hlavní roli mezinárodně respektovaného vědce, který se zbraní v ruce drží po přepadení peněžního ústavu v centru Prahy desítku rukojmích, hraje Matěj Hádek. Toho Jiří Svoboda obsadil už před jednadvaceti lety do svého dramatu Udělení milosti se zamítá a před osmi lety pak do historického snímku Jan Hus. „ Matěj (Hádek) je z těch herců, kteří si na natáčení udělají čas. Nepřejíždí ve stresu z jednoho projektu do druhého, je tedy koncentrovaný a naprosto odevzdaný jen té jedné aktuální roli. Bratrů Joela a Ethana Coenových se nějaký novinář jednou zeptal, jak vodí před kamerou svoje herce a oni odpověděli, že nejsou loutkoherci, nemusí nikoho vodit, protože už je obsazují s tím vědomím, že jsou to výborní herci, kteří svěřený charakter dokonale zahrají. A to je i můj případ ,“ vysvětluje Jiří Svoboda.

„ Pan režisér má na začátku natáčení svoji jasnou vizi o svém příběhu, o svém filmu a za tou si jde. Pro mě je to vynikající a výjimečný filmař, který ani s přibývajícími léty neubírá nic z profesních nároků, požadavků. Ani trochu neubírá plyn. Jede na plné obrátky. Je prostě dobrej ,“ říká Matěj Hádek.

Televizní snímky či minisérie z filmografie Jiřího Svobody, například Vražedné stíny, Vysoká hra, Rašín, Zádušní oběť či Jan Hus, jsou dostupné v iVysílání ČT.

zdroj: ČT