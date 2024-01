Seriál Sedm schodů k moci koncem ledna na TV Prima

08.01.2024 10:47

Osmidílný seriál Sedm schodů k moci, který skupina Prima nabídla prvním předplatitelům nové VOD platformy prima+ a za který sklidila pochvalné kritiky a vysoká hodnocení kvality, uvede již 28. ledna v hlavním vysílacím čase na své hlavní stanici Prima.

Seriál Josefa Klímy vznikl na motivy známé politické kauzy a vypráví příběh ženy, která uměla okouzlit, uměla si jít za tvrdě za svým, milovala luxus, vlivné muže a moc. V hlavní roli Eva Podzimková. Režie Jiří Chlumský.

▲ Seriál Sedm schodů k moci (foto: TV Prima/Marek Novotný)

Inspiraci pro realizaci seriálu Sedm schodů k moci našla televize Prima v jedné z největších politických kauz poslední doby. Ten sleduje životní cestu a kariérní vzestup venkovské servírky Anny Malé krok po kroku nebo, chcete-li, schůdek po schůdku, a to až do nejvyšších politických pater a ložnice ministra Tomáše Vichra. A pak? Pak už to v téhle zemi umí každý dopovědět...

Po uvedení na VOD platformě prima+ seriál Sedm schodů k moci sklidil pochvalné kritiky a nejvyšší hodnocení na ČSFD ze všech sérií, které skupina Prima za historii svého vysílání uvedla. Na ČSFD dosáhl úctyhodných 82 %.

Autorem námětu a scénáře je publicista Josef Klíma. Hlavní role Anny Malé a Tomáše Vichra získali Eva Josefíková a Jiří Vyorálek. Seriál vznikl v režii Jiřího Chlumského a Martina Koppa.

„ Do volné dramatizace tématu známé politické kauzy jsme se pustili vůbec poprvé. Josef Klíma na základě své letité praxe a znalosti politického prostředí a politických kauz napsal zdánlivě šokující příběh, kterému nechcete ani věřit, že by se ve skutečnosti mohl stát. Bude na každém divákovi, jakou míru pravdivosti v něm bude ochoten hledat a najít ,“ prozradila o seriálu Sedm schodů k moci ředitelka obsahu skupiny Prima Lenka Hornová.

Josef Klíma na scénáři začal pracovat před pěti lety. „ Když před několika lety proběhla kauza Jany Nagyové a Petra Nečase, zaujal mě motiv toho, jak se lze do vysoké politiky dostat přes vztahové záležitosti, protože dosud se politici k moci dostávali většinou přes zákulisní čachry. Ale tahle kauza ukázala jinou možnost. Začal jsem si obstarávat materiály z okolí hlavní aktérky, ale zároveň jsem ten příběh posunul ještě jinam. Nechtěl jsem sledovat kariéru jedné konkrétní osoby, v hlavní hrdince je obsažen příběh žen, které se z nejnižšího stupně společenského žebříčku dokázaly dostat na jeho vrchol díky vztahům ,“ popsal svůj motiv publicista Josef Klíma. Na scénáři pracoval rok.

„ Psal jsem to proto, že jde o unikátní příběh. Ale také jako varování, aby k něčemu takovému už nikdy nemohlo dojít. V politice máme několik příběhů, kdy politik doma po vyčerpávajících jednáních ve Sněmovně a ve vládě a po usilovné snaze vyhnout se všem politickým nástrahám a pokušením nakonec zjistí, že jeho žena je nebezpečnější než političtí oponenti ,“ dodal Klíma.

Pro Evu Josefíkovou je role Anny Malé dosud největší hereckou příležitostí. „ Byla jsem touto nabídkou velmi mile překvapena, je to velká role a je skvěle napsaná. Moje postava je žena mocná a mírně záludná. Troufám si říct, že seriál osloví nejen atraktivitou politického prostředí. Není to téma v Česku televizně exponované ,“ říká Eva Josefíková, která zahájila natáčení nejnáročnějšího projektu své kariéry necelý rok po narození dcery Loty. „ Zpočátku to byl trošku náraz do dosavadního rodinného života. Bylo potřeba nastolit přísnější logistiku, ale podařilo se to i díky tomu, že mám opravdu skvělé zázemí ,“ dodává herečka.

Také Jiřího Vyorálka motivovala k přijetí role atraktivita tématu. „ Ano, je to velké téma. V úvodu seriálu je moje role Tomáše Vichra ministrem kultury, později se stává premiérem, a nakonec psancem. Je to příběh chlapa, který se zblázní do jiné ženy a pro ten vztah obětuje všechno ,“ popsal Jiří Vyorálek svoji úlohu v seriálu Sedm schodů k moci s tím, že pro chování své postavy má určité pochopení. „ Také jsem prožil chlapské zbláznění. Nějaké společné momenty s Vichrem tam jsou, ale moc bych to nerozváděl ,“ dodal pobaveně Jiří Vyorálek.

V dalších rolích se objeví například Tomáš Měcháček, Veronika Žilková, Jana Krausová, Michal Novotný, Michal Dalecký, Betka Stanková, Soňa Norisová, Jiří Štrébl, držitelka Českého lva Pavla Gajdošíková a v roli klíčového novináře Karla Krčky Pavel Batěk.

Projekt pro Primu natočila produkční společnost Unit Sofa Praha, zastoupená producenty Šárkou Chlumskou Oujezdskou a Janem Hlavsou.

zdroj: FTV Prima