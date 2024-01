Seriály na nekódované stanici na 28,2E

07.01.2024 16:19

DNES!

Ve středu 3. ledna 2024 britský vysílatel That's TV ukončil vysílání svátečního kanálu That's Christmas a překvapivě se nevrátil k původnímu projektu That's 70s.

Na místě původně dočasného vánočního kanálu spustil nyní novou stanici That's TV 2, která nabízí nejnovější obsah získaný vysílatelem. Stanice vysílá seriály ale také pásma videoklipů, stejně jako program That's TV.

"Bay of Hearts" (1988), "Baywatch" (1989), "Prisoners" (1979), "People" (2015) - to jsou názvy některých seriálů, které vysílá stanice That's TV 2. Jedná se o jedinečný mix nostalgie a zábavy v podobě starých pořadů, které po desetiletí utvářely televizi a pevně se zakořenily v srdcích diváků starších 40 let.

Stanici je možné sledovat ve Velké Británii na klasickou pozemní anténu v rámci platformy Freeview a také v satelitních službách Sky UK a Freesat z kapacity družice Astra 2F v britském paprsku. Příjem je možný ve střední Evropě s parabolami velkých rozměrů.

That's TV začínal jako lokální televizní vysílatel. V posledních letech se vysílací společnost výrazně rozrostla a stala se poskytovatelem několika hudebních kanálů a v současné době stále expanduje a získává vysílací práva na šíření starších pořadů od BBC, ITV a Channel 4. V současné době se na satelitu vysílají programy That's TV, That's 60s, That's 80s, That's 90s a nejnověji spuštěný kanál That's TV 2 na bývalé pozici That's 70s (That's Christmas).

technické parametry - That's TV 2:

• Astra 2F (28,2°E), freq. 11,343 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA

zdroj: satkurier.pl + rxtvinfo.com + cordbusters.co.uk