BBC ukončila SD distribuci, přelaďte na HD

08.01.2024 16:45

DNES!

Britská veřejnoprávní BBC ukončila k dnešnímu dni satelitní distribuci svých zbývajících programů v klasickém SD rozlišení. Nyní jsou všechny její televizní programy poskytovány divákům ze satelitu už jen v lepší technické kvalitě - v HD.

V souladu s dřívějším oznámením BBC dnes ukončila šíření základních verzí televizních programů BBC One, BBC Two, včetně dalších tématických programů jako BBC Three, BBC Four, BBC Alba, BBC Scottland, BBC News, BBC Parliament, CBBC a CBeebies. Zároveň skončila i distribuci rozhlasových stanic BBC v rámci DVB-S multiplexu.

Na pozici všech výše uvedených televizních programů se vysílá statická obrazovka BBC s informacemi o ukončení SD distribuce a pokynech, jak stanice sledovat ze satelitu i nadále.

▲ Oznámení vysílané místo programů BBC v SD distribuci na satelitu

V EPG bývalé SD distribuce BBC je nyní umístěna následující informace:

" You will need to upgrade your box to view this channel. Call Sky on 0333 759 5121 for a free upgrade ."

Všechny televizní programy BBC, včetně lokálního zpravodajství jsou nyní dostupné jen v HD rozlišení. Programy využívají kapacity v DVB-S2 multiplexech na satelitech Astra na pozici 28,2°E, kde jsou nyní šířeny i rozhlasové stanice BBC.

I nadále jsou národní programy BBC šířeny volně ( FTA) z transpondérů z britského paprsku. Ten primárně pokrývá britské ostrovy s mírným přesahem do zbytku Evropy. Příjem je možný v některých oblastech střední Evropy s parabolami větších rozměrů.

bývalé technické parametry - transpondér s SD distribucí BBC:

• Astra 2E (28,2°E), freq. 10,803 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA