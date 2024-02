Nová řada autorevue Bábovky a plechovky na Prima COOL

01.02.2024 09:36

DNES!

Prima COOL přichází s novou řadou úspěšné holčičí autorevue. Bábovky a plechovky mají novou moderátorku, ještě drsnější humor a daleko bláznivější úkoly.

Bábovky a plechovky jsou jasným důkazem toho, že pořady o autech mohou bavit i ženy, tedy pokud je točí holky s vyvinutým smyslem pro humor. A proto je tady nová série! Moderátorka Tereza Tobiášová vyměnila parťačku, v nových osmi dílech tak její drsné fórky okusí herečka Monika Timková. Druhá řada Bábovek a plechovek startuje už 14. února ve 21.25 na Prima COOL.

▲ Autorevue Bábovky a plechovky opět na Prima COOL (foto: FTV Prima)

Od první série Bábovek a plechovek utekl rok a půl. Za tu dobu se usilovně pracovalo na tom, aby nová řada byla ještě lepší než ta první. To bylo samo o sobě pochopitelně hodně těžké. A také se hledala nová moderátorka. S nadhledem. A s výdrží. „ Když se kácí les, lítají třísky. V našem pořadu se pokácelo hodně stromů. Vloni jsme přišli o režiséra, letos i o moderátorku. Ale sama na to nebudu, máme novou bábovku ,“ těší se z dílčího úspěchu Tereza Tobiášová, která stojí nejen za moderací, ale i scénáři a dramaturgií pořadu.

A tak se našla Monika Timková, která je naštěstí tak vysoká, že o jejím nadhledu nemohlo být pochyb, a protože žila s hercem Jakubem Štáfkem v jeho vyšehradích letech, také hodně vydrží. A to je potřeba, protože Tereza Tobiášová toho ví hodně nejen o autech, ale kromě toho má v hlavě spoustu ďábelských nápadů a nebojí se je přetavit v realitu před kamerou. A to ne každý ustojí. „ Monika Timková je herečka do morku kostí, vypadá jako modelka, miluje vaření a o autech ví, že existují, jezdí a zatáčí. Znát ji můžete z pohádky nebo jako bývalou holku Jakuba Štáfka. Je milá, hodná a chodí s hokejkou ,“ představuje divákům svoji novou spolumoderátorku Tereza Tobiášová. „ Mám strašnou radost, že budeme skvělá dvojice. Zdravím všechny bábovky, těším se na všechny plechovky. Akorát můj přítel asi nebude šťastnej, že se o něm v pořadu mluví jako o hokejce a o mně jako o bejvalce Jakuba Štáfka. Nechci mít problémy ,“ obávala se už na začátku natáčení Monika Timková. To ještě netušila, co všechno ji v Bábovkách a plechovkách čeká...

Hned v prvním díle ji Tereza Tobiášová postavila do pěkně prekérní situace. Jako tajného hosta jí pozvala právě Jakuba Štáfka, se kterým musela přežít dlouhé minuty bláznivé jízdy v terénním autě. „ Tak to bude mít velkou radost, Móňa ,“ bavil se Jakub před setkáním s Monikou. A daleko od pravdy nebyl. I další díly ji postaví před nelehké výzvy, bude vařit oběd na kapotě auta, přičemž jediným pomocníkem jí bude právě to auto a jeho autobaterie.

V dalších dílech budou Bábovky a plechovky v sexy outfitech kromě krkolomných úkolů plnit i automobilové sny hvězdným hostům, třeba hokejistovi Michalu Kempnému nebo kuchaři Jiřímu Babicovi.

Bábovky a plechovky vyrábí v režii Martina Müllera a Tomáše Kouckého produkční společnost UNICORN PICTURES CZ s.r.o.

zdroj: FTV Prima