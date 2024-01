TV Nova slaví 30 let: Chystá DOD, speciální program i nový vizuál

31.01.2024 10:24

DNES!

Už tuto neděli oslaví TV Nova třicet let od svého prvního vysílání, které odstartovalo z Národního muzea 4. února 1994 v 19 hodin. Celý jubilejní rok se proto ponese ve znamení oslav a dárků pro diváky.

Přímo o narozeninovém víkendu potěší fanoušky Dny otevřených dveří (DOD) nebo speciální televizní program z třicetiletého archivu televize. Nebudou chybět ani speciály Na lovu a Televizních novin.

V neděli ve 20:20 hodin se pak diváci mohou těšit na premiéru komediální krimi Policie Hvar.

Vrcholem roku pak bude roadshow po celé republice.

▲ Zábavná show Čundrcountryshow (foto: TV Nova)

Ku příležitosti třicátin se dnes spouští i přehledná dedikovaná microsite, na které najdou zájemci veškeré informace o narozeninách, včetně bonusových či archivních materiálů. V rámci oslav mimo jiné vychází speciál podcastu Kuba s Novou.

TV Nova dnes spouští speciální microsite. Narozeninová stránka na webu nova.cz nabídne první díly legendárních pořadů nebo raritní záběry z Televizních novin. Diváci budou moci procházet archiv podle žánrů, jako jsou tváře Novy, nepovedené záběry, seriály a pořady, vědomostní soutěže či reality show. Chybět nebude bohatá fotogalerie či medailonky osobností zpravodajství a publicistiky.

Již tento narozeninový víkend se diváci a fanoušci seriálů Skupiny Nova budou moci v rámci Dnů otevřených dveří podívat do ateliérů Ulice, Ordinace v růžové zahradě 2 a Zlaté labutě. TV Nova také nabídne od soboty 3. února v nočních hodinách (vždy po půlnoci) perličky z třicetiletého archivu nejúspěšnější komerční televize v Česku. Konkrétně například GO-GO šou, Zlatíčka, Čundrcountryshow, Nova sobě a mnoho dalších.

Nova se v průběhu roku promění i vizuálně. Konkrétní plány naznačil v podcastu Kuba s Novou, pod taktovkou marketingového ředitele Jakuba Strýčka, speciální host - generální ředitel TV Nova Daniel Grunt. V rozhovoru se dále rozpovídal o svých zkušenostech, výzvách v pozici generálního ředitele a vizích do budoucna. Přiblížil také, co diváky čeká v rámci oslav, a na co se on sám osobně nejvíce těší: „ Chceme jít více za lidmi. A co je asi myslím nejdůležitější, že od května za nimi vyrazíme do jejich měst. Budeme mít 14 zastávek v průběhu léta a podzimu a přivezeme jim spoustu zábavy a naše hvězdy .“

V rámci oslav jubilea se TV Nova chystá za svými diváky vyrazit i do regionů. Od května do září je naplánována roadshow po republice, kde se diváci budou mít možnost potkat se s tvářemi TV Nova, oblíbenými

zdroj: Nova