Atletická sezóna startuje. ČT nabídne více než 60 přímých přenosů

29.01.2024 17:28

DNES!

V úterý 30. ledna začne na obrazovkách České televize rekordní atletická sezóna. Prvním velkým přenosem bude Czech Indoor Gala z Ostravy. ČT bude přímý přenos nejen vysílat, ale také pro celý svět vyrábět.

„ Pro české atletky a atlety to bude příležitost bojovat před domácími fanoušky se světovou špičkou, ale také sbírat důležité body do žebříčku, který je klíčový pro nominaci na halové mistrovství světa a především olympijské hry. Také to bude první z více než 60 přímých přenosů z atletických soutěží, které Česká televize svým divákům v roce 2024 nabídne ,“ říká šéfredaktor Redakce sportu České televize Michal Dusík.

▲ Michal Dusík, šéfredaktor Redakce sportu ČT (foto: Česká televize)

Gold Indoor Tour pak pokračuje i v únoru, kdy se diváci mohou těšit na první závod Zlaté kontinentální túry. Březen odstartuje halový světový šampionát ze skotského Glasgow, v dubnu se rozjede Diamantová liga. Ta se během patnácti zastávek postará o skvělou atletickou zábavu během jara i léta, boj o diamanty vyvrcholí v září v Bruselu.

Ke květnu už tradičně patří pražský Volkswagen maratón a letos znovu i Zlatá tretra Ostrava, která bývá nejlépe obsazenou domácí atletickou soutěží. Své místo v Kontinentální túře a televizním kalendáři mají i mítinky v Praze a na Kladně.

V červenu diváky čeká domácímu šampionát a mistrovství Evropy, které letos hostí Řím. „ Naše vysílání se opět soustředí především na české sportovce, kteří chtějí navázat na úspěchy z posledního mistrovství světa. Kromě samotných přímých přenosů se podíváme i do zákulisí šampionátu, a to i díky webu ctsport.cz, který bude během celé sezóny doplňovat a rozšiřovat televizní vysílání ,“ přibližuje Michal Dusík.

Červencové závody Diamantové ligy a Kontinentální túry už budou pozvánkou k nejdůležitějšímu bodu atletického kalendáře. Program olympijských her se od samotného počátku opírá o královnu sportu, což se pochopitelně odrazí i v bohatém olympijském vysílání České televize.

Rekordní rok ovšem nabídne i atletiku z paralympijských her a přenosy silničních půlmaratónů a maratónů, to vše doplněno o pestrý kaleidoskop sestřihů a reportáží. „ Kolik světových rekordů letošní rok nabídne lze odhadnout jen těžko, český televizní rekord v počtu přenosů padne určitě ,“ uzavírá Michal Dusík.

zdroj: ČT