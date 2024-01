Třicet let TV Nova a Den otevřených dveří

18.01.2024 10:40

DNES!

Před třiceti lety, v pátek 4. února v 19 hodin, odstartovalo z Národního muzea první vysílání TV Nova, která se záhy stala jedničkou na českém televizním trhu.

Už po tři dekády baví každý den miliony diváků všech generací. Celý letošní rok se ponese ve znamení oslav, které začnou o víkendu 3. a 4. února 2024 Dny otevřených dveří.

▲ Televizní noviny (foto: TV Nova)

„ Jsem hrdý na TV Nova, která je již třicet let důležitou součástí životů našich diváků ,“ říká generální ředitel Skupiny Nova Daniel Grunt a pokračuje: „ Nova za celou dobu své dosavadní existence výrazně přispěla k rozvoji českého mediálního trhu, je silnou, stabilní značkou a lídrem televizního trhu. Dokázala získat i silné postavení v online světě prostřednictvím Voyo a zpravodajského portálu TN.cz .“

▲ Snídaně s Novou (foto: TV Nova)

Prvním dárkem pro diváky a fanoušky seriálů Skupiny Nova budou Dny otevřených dveří v ateliérech Ulice, Ordinace v růžové zahradě 2 a Zlaté labutě. Poslední z jmenovaných seriálů se letos na jaře uzavře svou třetí sezonou a půjde tak o poslední příležitost navštívit studio, kde se historicky první dobový seriál TV Nova natáčí. Na návštěvníky budou čekat i jejich oblíbení herci a herečky, jako například Petr Stach, Adam Vacula, Kristýna Ryška, Roman Štabrňák, Veronika Lapková nebo Aneta Krejčíková, Jaroslava Obermaierová a mnoho dalších. Diváci najdou na stránkách nova.cz speciální záložku, která se bude věnovat narozeninám Novy po celý rok.

TV Nova také nabídne speciální vydání Televizních novin i dokument mapující 30 let nejsledovanější zpravodajské relace v zemi. Chystá se také speciál soutěže Na lovu, kde se utkají legendární tváře spojené s historií i současností TV Nova. Od soboty 3. února pak v nočních hodinách (vždy po půlnoci) přinese perličky z třicetiletého archivu nejúspěšnější komerční televize v Česku, jako jsou Zlatíčka, Lucie na bílo, Čundrcountryshow a mnoho dalších.

▲ Seriál Ulice (foto: TV Nova)

V rámci oslav jubilea se TV Nova chystá za svými diváky vyrazit i do regionů. Od května do září je naplánována road show po republice, kde se diváci budou mít možnost potkat se s tvářemi TV Nova, oblíbenými herci a zpěváky, odnést si autogramy a společné fotky, anebo se prostě jen nechat bavit Novou, která je baví už třicet let. Podrobnosti se diváci včas dozvědí na stránce nova.cz a z obrazovek TV Nova.

