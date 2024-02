Hitrádio FM Plus je nově slyšet také v Mariánských Lázních a okolí

02.02.2024 10:07

DNES!

Populární západočeské Hitrádio FM Plus začíná od února vysílat i na frekvenci 96.6 MHz v Mariánských Lázních. Stanice, která působí v Plzeňském a Karlovarském kraji, tak pomocí tohoto dokrývače vylepší pokrytí v Mariánských Lázních a okolních obcích. Nově si ji může naladit až o 30 tis. posluchačů více.

Hitrádio FM Plus je soukromá regionální rozhlasová stanice, která patří pod mediální skupinu Media Bohemia. Stanice dlouhodobě působí na území Karlovarského kraje, nejprve pod názvem Hitrádio Dragon, nyní pod značkou Hitrádio FM Plus. Více jak 30 let přináší svým posluchačům informace o všem, co se v Karlovarském kraji děje, spolu s největšími hity české a světové hudební scény.

▲ Hitrádio FM Plus nově v Mariánských Lázních (foto: MMS)

„ Jsme moc rádi, že jsme získali frekvenci 96,6 FM a můžeme rozšířit a zkvalitnit vysílání na Mariánskolázeňsku. Podařilo se tak přispět k pestrosti rádiového éteru v Mariánských Lázních, kde regionální hudební stanice v současnosti chyběla. V této oblasti už máme vysílač, který je od centra Mariánských Lázní vzdálený 5 km, ale kvůli členitému terénu nebyl příjem ve městě možný ,“ říká Lucie Pacholíková, která má stanici Hitrádio FM Plus na starosti, a dodává: „ Věřím, že aktuální dokrývač obyvatelé Mariánských Lázní ocenění. Nejen kvůli silnému a kvalitnímu signálu, ale také kvůli možnosti zapojit se do našich soutěží, dopravních informací, regionálních zpráv a Hitrádio FM Plus se tak stane součástí jejich každodenního života. Tento dokrývač zároveň ocenili také naši obchodní partneři, kteří v regionu dlouhodobě působí .“

Díky novému vysílači může získat stanice až 30 tis. nových posluchačů. Testovací vysílání bylo spuštěno už 20.ledna, vše proběhlo bez komplikací a ostrý provoz tak mohl začít od února.

zdroj: MMS