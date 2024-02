SledovaniTV: V únoru filmy a seriály HBO za 1 Kč

01.02.2024 16:39

DNES!

Po celý tento měsíc mohou zákazníci OTT platformy SledovaniTV v Česku a SledovanieTV na Slovensku si vyzkoušet doplňkový balíček HBO Maxpack za 1 Kč (resp. 0,10 eur) na první měsíc.

Po prvním měsíci zákazník zaplatí běžnou cenu 299 Kč (resp. 11,49 eur).

Balíček HBO Maxpack obsahuje filmové kanály HBO, HBO 2 a HBO 3, Cinemax a Cinemax 2 a také přístup k SVOD platformě HBO Max.

▲ HBO Maxpack za 1 Kč (0,10 eur) na měsíc u SledovaniTV / SledovanieTV (foto: WBEI)

Diváci si mohou užít seriálové novinky i staré klasiky, jako například Temný případ, Sedmilhářky, Příběh služebnice, Hra o trůny, The Last of Us, Černobyl či Přátelé. Sledujícím neunikne ani filmový hit Barbie, Muž jménem Otto, kompletní série Harryho Pottera, Kde raci zpívají, Duna či Bullet Train.

Vedle cenové akce na HBO Maxpack připravil operátor SledovaniTV také volné vysílání kanálů pro dospělé. Klienti mohou sledovat stanice Leo TV, Leo TV Gold, Extasy TV, Dorcel a Dorcel XXX. Aby se tento obsah nedostal na obrazovku dětských diváků, je chráněný rodičovským PINem.