SkyShowtime uvede v roce 2024 devět nových titulů

04.01.2024 13:26

SkyShowtime předstuje devět nových zajímavých titulů, které se na platformě objeví v roce 2024. Tento seznam připravované zábavy, plný nových původních seriálů, místních a exkluzivních pořadů, jistě udrží diváky v napětí.

Devět nových titulů na SkyShowtime v roce 2024:

1. Apples Never Fall

2. HALO (2. řada)

3. Knuckles

4. Mary & George

5. Mission: Impossible Odplata - První část

6. Ted

7. The Curse

8. Tatér z Osvětimi (The Tattooist of Auschwitz)

9. Veronika

V čele řady exkluzivních seriálů, které budou mít premiéru v roce 2024, stojí Apples Never Fall. Seriál na motivy New York Times bestselleru Liane Moriarty se soustředí na zdánlivě dokonalou rodinu Delaneyových. Bývalí tenisoví trenéři Stan (Sam Neill) a Joy (Annette Bening) prodali svou úspěšnou tenisovou akademii a jsou připraveni prožít to, co by mělo být zlatými léty jejich života. Zatímco se těší na čas strávený se svými čtyřmi dospělými dětmi (Alison Brie, Jake Lacy, Conor Merrigan-Turner, Essie Randles), vše se změní, když na dveře Joy a Stana zaklepe zraněná mladá žena a přinese vzrušení, které jim chybělo. Když však Joy náhle zmizí, její děti jsou nuceny přehodnotit takzvané dokonalé manželství svých rodičů, protože na povrch začnou vyplouvat nejtemnější rodinná tajemství.

Dlouho očekávaná druhá řada seriálu HALO se objeví v únoru. Epizody 1-2 budou k dispozici exkluzivně na SkyShowtime od 9. února, další epizody budou následně vycházet každý týden. Ve druhé řadě vede Master Chief John-117 svůj tým elitních Sparťanů proti mimozemské hrozbě známé jako Covenant. Po šokující události na opuštěné planetě se John nemůže zbavit pocitu, že se jeho válka brzy změní, a riskuje vše, aby dokázal to, čemu nikdo jiný nechce věřit - že Covenant se chystá zaútočit na největší pevnost lidstva. Když je galaxie na pokraji sil, vydává se John na cestu, aby našel klíč k záchraně lidstva nebo k jeho zániku - Halo.

Knuckles je prvním televizním seriálem z rozšiřujícího se „filmového světa Ježka Sonica". Nový hraný seriál bude sledovat Knucklese na zábavné a akcí nabité cestě za sebepoznáním, když souhlasí s tím, že vycvičí Wadea jako svého chráněnce a naučí ho způsobům bojovníka Echidny. Seriál se odehrává mezi filmy Ježek Sonic 2 a Ježek Sonic 3 a představuje další pokračování oblíbené série. Kromě Idrise Elby v roli titulní postavy Knucklese si svou roli z filmové série zopakuje Adam Pally jako Wade Whipple.

Dalším novým seriálem, který bude k dispozici v příštím roce, je nebezpečně odvážné historické psychodrama Mary & George o pobuřující matce a synovi, kteří intrikovali, sváděli a zabíjeli, aby dobyli anglický dvůr a postel krále Jakuba I. Seriál Mary & George je inspirován neuvěřitelným příběhem Mary Villiers, která přivedla svého krásného a charizmatického syna Georga k tomu, aby svedl krále Jakuba I. a stal se jeho všemocným milencem. V hlavních rolích se představí držitelka Oscara a ceny BAFTA Julianne Moore (Still Alice, Far From Heaven) spolu s Nicholasem Galitzinem (PCinderella, Purple Hearts) a Tonym Curranem (Mayflies, Your Honour).

Velký kasovní trhák Mission: Impossible Odplata - První část (Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One) se objeví na platformě na začátku roku 2024. Ethan Hunt (Tom Cruise) a jeho tým IMF se pouští do své dosud nejnebezpečnější mise: Vypátrat novou děsivou zbraň, která ohrožuje celé lidstvo, dříve, než se dostane do nesprávných rukou. Zatímco je v sázce budoucnost a osud světa, a temné síly z Ethanovy minulosti se blíží, začíná smrtící závod kolem celého světa. Tváří v tvář tajemnému, všemocnému nepříteli je Ethan nucen uvědomit si, že na ničem nemůže záležet víc než na jeho poslání - dokonce ani na životech těch, na kterých mu nejvíce záleží.

Exkluzivní seriál Ted, který se na platformě objeví od 22. února, je prequelem k filmům o Tedovi. Píše se rok 1993 a Ted (Seth MacFarlane) má svých 15 minut slávy za sebou. Nyní žije opět doma ve Framinghamu ve státě Massachusetts se svým nejlepším kamarádem, šestnáctiletým Johnem Bennettem (Max Burkholder), spolu s Johnovými rodiči Mattym a Susan (Scott Grimes a Alanna Ubach) a sestřenicí Blaire (Giorgia Whigham). Ted sice může mít na Johna mizerný vliv, ale koneckonců je to věrný kamarád, který je vždy ochotný jít vstříc přátelství.

Kritikou oceňovaný SkyShowtime Original seriál The Curse se v novém roce dočká velkolepého uvedení. Prvních pět epizod SkyShowtime Original seriálu bude k dispozici v den premiéry a zbývajících pět epizod v pátek 16. února. Spoluscenáristé, spoluautoři a výkonní producenti Benny Safdie a Nathan Fielder, se v seriálu zaměřují na Whitney a Ashera Siegelovy, novomanželé, kteří se snaží prosadit svou vizi ekologického bydlení v malé komunitě v městečku Española v Novém Mexiku. V hlavních rolích seriálu se představí Emma Stone (La La Land, The Favourite), Fielder (The Rehearsal) a Safdie (Oppenheimer).

SkyShowtime Original seriál Tatér z Osvětimi (The Tattooist of Auschwitz) bude exkluzivně uveden v roce 2024 na většině trhů. V eventovém seriálu natočeném podle celosvětového bestselleru Heather Morris se v hlavních rolích Laliho a Gity představí Jonah Hauer-King (The Little Mermaid, World on Fire) a Anna Próchniak (Baptiste, Warsaw 44). Harvey Keitel (The Irishman, Youth), nominovaný na cenu Akademie®, hraje současného Laliho a Melanie Lynskey (The Last of Us, Yellowjackets), držitelka Critics Choice Awards, hraje Heather Morris.

Seznam devíti titulů, které se na platformě objeví v roce 2024, uzavírá premiéra švédského kriminálního thrilleru Veronika s nádechem nadpřirozena, v němž hrají severské hvězdy Alexandra Rapaport (Honor) a Tobias Santelmann. Osmidílný seriál vytvořily a scénář napsaly Katja Juras a Anna Lindblom (Gåsmamman), a režie se ujal uznávaný tvůrce Jonas Alexander Arnby (War of the Worlds).

zdroj: SkyShowtime