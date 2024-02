Mission: Impossible - Odplata na SkyShowtime od 9. února

01.02.2024 12:44

DNES!

V Mission: Impossible - Odplata se Ethan Hunt (Tom Cruise) a jeho tým IMF pouští do své dosud nejnebezpečnější mise: vypátrat novou děsivou zbraň, která ohrožuje celé lidstvo dříve, než se dostane do nesprávných rukou.

Akční snímek Mission: Impossible - Odplata bude možné na platformě SkyShowtime možné sledovat od 9. února 2024.

Zatímco je v sázce budoucnost a osud světa, a temné síly z Ethanovy minulosti se blíží, začíná smrtící závod kolem celého světa. Tváří v tvář tajemnému, všemocnému nepříteli je Ethan nucen uvědomit si, že na ničem nemůže záležet víc než na jeho poslání - dokonce ani na životech těch, na kterých mu nejvíce záleží.

▲ Mission: Impossible - Odplata uvede SkyShowtime (foto: SkyShowtime)

V nejnovější části kritiky oceňované franšízy se představí Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Esai Morales, Pom Klementieff, Mariela Garriga, Henry Czerny, Shea Whigham, Greg Tarzan Davis, Charles Parnell, Frederick Schmidt, Cary Elwes a Rob Delaney. Distribuci zajišťuje společnost Paramount Global Content Distribution.

Mission: Impossible - Odplata je dalším titulem z výjimečného výběru nových filmových trháků, které SkyShowtime nabízí hned po jejich uvedení v kinech a na službách domácí zábavy, včetně snímků Babylon, Rychle a Zběsile 10 (Fast X), Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, The Super Mario Bros. ve filmu a Transformers: Probuzení monster (Transformers: Rise of the Beasts).

Další tituly z franšízy, které jsou k dispozici na SkyShowtime, zahrnují: Mission: Impossible, Mission: Impossible II, Mission: Impossible III, Mission: Impossible - Ghost Protocol, Mission: Impossible - Národ Grázlů (Mission: Impossible - Rogue Nation) a Mission: Impossible - Fallout.

zdroj: SkyShowtime