SkyShowtime: Zdražení se bude týkat i zaváděcích cen předplatného

16.02.2024 17:58

DNES!

Zhruba za dva měsíce se zvýší ceny předplatného streamovací platformy SkyShowtime. Měsíční předplatné bude stát o 40 Kč více. Zájemce od 23. dubna 2024 tak nově zaplatí 219 korun.

Se zdražením přijde provozovatel SkyShowtime s novinkou - cenově zvýhodněného předplatného s reklamou. To pořídí od uvedeného data za 159 Kč. Tedy o dvacet korun levněji, než stojí stávající předplatné bez reklam.

▲ Služba SkyShowtime (foto: SkyShowtime)

Novou cenu budou platit také abonenti SkyShowtime, kteří si službu objednali v době tzv. zaváděcího předplatného (v prvních týdnech od spuštění služby). Zákazník zaplatí o 20 korun více. Tedy 109 Kč měsíčně.

" Vážíme si našich předplatitelů, kteří využívají naši nabídku celoživotní poloviční ceny. Jak si možná pamatujete, celoživotní poloviční cena byla speciální časově omezená akce, kdy jsme novým předplatitelům garantovali, že jejich cena bude vždy poloviční oproti jejich stávajícímu tarifu ," uvedl provozovatel služby na dotaz webu parabola.cz.