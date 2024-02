28,2E: Hudební a filmová tv přešly do britského paprsku

20.02.2024 17:06

DNES!

Stalo se to, na co jsme na webu parabola.cz upozorňovali. Provozovatelé hudebních a zábavních kanálů That's TV, That's 60s a Talking Pictures TV ukončily volné vysílání do Evropy.

Tyto programy je nyní možné sledovat i nadále ovšem jen z britského paprsku. Ten pokrývá - jak již název napovídá - primárně britské ostrovy. Směrem do Evropy signál slábne a příjem je možný v různých lokalitách Evropy s parabolami velkých rozměrů.

▲ That's 60s - záběr z příjmu stanice z nové frekvence

K divákům v Evropě již nevysílá hudební televize That's 60s, zaměřená na klipy ze 60. let minulého století, zábavní a hudební televize That's TV a filmový program Talking Pictures TV.

Tímto krokem jsou již všechny stanice skupiny That's šířeny již jen z britského paprsku. Provozovatel tak přišel o své diváky za hranicemi Spojeného království. Podobně i stanice Talking Pictures TV.

Důvodem u filmové (Talking Pictures TV) a zábavní (That's TV) mohou být vysílací práva, kterou televize nakupují jen pro diváky na britských ostrovech. Problémem pro evropské diváky je zejména to, že tyto stanice nemají na pozici 28,2°E adekvátní náhradu - hudbu 60. let nabízela právě jen stanice That's TV, filmy (do Evropy) jen Talking Pictures TV.

nové technické parametry - Talking Pictures, That's TV, That's 60s (UK beam):

• Astra 2F (28,2°E), freq. 11,343 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA

původní technické parametry - Talking Pictures, That's TV, That's 60s (EU beam) (vysílání zde bylo ukončeno!):

• Astra 2G (28,2°E), freq. 11,582 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA