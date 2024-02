Bulharská hudební The Voice opět v HD a stále FTA

19.02.2024 14:44

DNES!

Bulharská videoklipová stanice The Voice je opět šířena přes satelit ve vysokém rozlišení (HDTV). Program je nadále poskytován zdarma ( FTA) a je tedy dostupný pro všechny satelitní diváky.

The Voice vysílala na kapacitě Neosat přechodně v MPEG-4/SD rozlišení. Nyní byla distribuce programu ve vysokém rozlišení obnovena.

▲ The Voice HD - záběr z příjmu stanice

The Voice vysílá přes domácí (bulharský) satelit BulgariaSat 1, na kmitočtu 12,207 GHz. Vedle této stanice je možné z multiplexů Neosatu přijímat i řadu dalších domácích a zahraničních televizních a rozhlasových programů bez jakýchkoliv poplatků.

Bulharská televize The Voice začala vysílat 10. listopadu 2006, kdy nahradila původní stanici Veselina. Při svém startu byl program The Voice TV součástí skandinávské mediální skupiny SBS Broadcasting. Stanice se dodnes zaměřuje na největší a nejžhavější světové a bulharské hity. Cílovým publikem stanice jsou diváci ve věku od 18 do 29 let.

The Voice Bulgaria je dnes součástí bulharské mediální skupiny Nova Broadcasting Group, kterou od roku 2021 vlastní United Group.

technické parametry - The Voice HD:

• BulgariaSat 1 (1,9°E), freq. 12,207 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA