ČT uvede seriál Dakar Sistaz o sestrách Kolocových

05.03.2024 14:27

DNES!

Aliyyah a Yasmeen Kolocovy jsou dospívající dvojčata úspěšná v motorsportu. Trojdílný dokumentární seriál Dakar Sistaz sleduje jejich cestu k vysněnému cíli - Rallye Dakar 2023.

Kromě zachycení náročných tréninků, vypjatých emocí i sesterského pouta nabízí také unikátní vhled do nejnáročnějšího závodu světa. Příběh sester Kolocových, plný soupeření, podpory, štěstí i zklamání, bude mít premiéru na platformě iVysílání 14. března 2024.

„ Sledovat dvě natolik mimořádné dívky, jako jsou dvojčata Aliyyah a Yasmeen Kolocovy, jak se snaží prosadit v ryze mužském automobilovém sportu, je opravdu zážitek. Rozhodující je ale odhodlání obou sester uspět v nejtěžším závodě světa, kterému podřizují vše. Za jedinečným nasazením a profesionalitou, se kterou jdou za svým snem, se skrývají dvě lidské bytosti, jež jsou také zranitelné. Seriál Dakar Sistaz vypráví výjimečný příběh dvou neobyčejných mladých žen, ale oslovit může bez nadsázky každého ,“ představuje seriál kreativní producentka Barbara Johnsonová.

▲ Seriál Dakar Sistaz (foto: ČT)

„ Dakar Sistaz má originální téma zpracované moderní, dynamickou a poutavou formou. Projektů, které poskytují jakousi generační výpověď, jsme už na iVysílání měli několik, ale žádný z nich nevzešel z atraktivního prostředí vrcholového motoristického sportu a také v žádném z nich nebyla zobrazena tak mezinárodní a multikulturní rodina, z jaké pocházejí sestry Kolocovy ,“ doplňuje Jan Maxa, ředitel divize Digitální služby.

Mladé závodnice na kamery prozrazují, jak je motorsport ovlivnil a co vše pro něj musely obětovat, ať se to týkalo kamarádství, rodiny nebo životního stylu, plného drilu a disciplíny. „ Chtěl jsem, aby měl divák možnost zažít závod takříkajíc z první ruky. Stylově se tedy pohybujeme v kontrastu dynamických, závodních pasáží a intimních, portrétních situací. Touto kombinací se nám snad podařilo vyprávět strhující příběh úspěchu, pochyb i rozkolu sester Kolocových, který nabízí silný emocionální a společenský přesah. Věříme, že se dostane daleko za hranice běžného sportovního dokumentu ,“ popisuje režisér Jan Těšitel.

Právě společenský přesah Dakar Sistaz odkazuje k předsudkům a stereotypům, s nimiž se musí ženy v motorsportu vypořádávat. „ Je to sport ovládaný muži, ale v poslední době sledujeme, že do tohoto sportovního odvětví přichází stále více žen. Vzkázala bych jim, aby tvrdě pracovaly, byly trpělivé, hlavně se soustředily na sebe a nenechaly se jen tak něčím rozhodit. Je to neúprosný sport a je možné, že stále budeme čelit kritice od ostatních lidí. Nesmíme se těmito komentáři příliš zatěžovat ,“ uvažuje závodnice Aliyyah Koloc. A její sestra dodává: „ Poté, co jsem seriál viděla a zpětně sledovala naše cesty, uvědomila jsem si, jak každá z nás rostla a kam jsme se až dostaly. Mísí se ve mně pocity štěstí a údivu, co všechno jsme dokázaly ,“ svěřuje se Yasmeen Koloc.

zdroj: ČT