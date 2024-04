Posedlost spravedlností jako téma minisérie ČT Vedlejší produkt

16.04.2024 15:40

DNES!

Ostravské oddělení vražd. Sériový vrah a taky případ těsně před promlčením. Vyšetřování na hraně zákona. Třídílné psychologické drama o tom, kam až jsou kriminalisté ochotni zajít, aby našli a usvědčili pachatele. V hlavních rolích s Tomášem Maštalírem, Martinem Hofmannem a Zuzanou Stivínovou. Minisérie Vedlejší produkt bude od neděle 28. dubna ve vysílání ČT1 vždy ve 20:10 hodin.

„ Scénáře Jakuba Režného a elitního kriminalisty Aleše Preise si říkaly o věrohodné a autentické zachycení a Peter Bebjak je takhle s kameramanem Martinem Žiaranem natočili. Nebude tam nic, co by diváka rozptylovalo od toho, aby s hlavními postavami prožil dramata a zkoušky, které jim autoři ve scénářích vymysleli, a věřte, že nejsou jednoduché. Cílem bylo jít až na dřeň ,“ naznačuje kreativní producentka ČT Kateřina Ondřejková a producent DNA Production Rasťo Šesták připojuje: „ Pro mě je to příběh o mužích a ženách, kteří hledají a za každou cenu chtějí najít pravdu a potrestat viníka. Bohužel přitom často ubližují svým nejbližším a zraňují ty, kteří je mají rádi. Navíc se děj odehrává v prostředí, kde nevíte, kdo je váš přítel a kdo nepřítel. A právě sledovat, jak se hrdinům podaří zápletku rozuzlit, je na naší minisérii tak poutavé .“

▲ Minisérie Vedlejší produkt (foto: Česká televize)

V dramatickém příběhu se setkávají drsní vyšetřovatelé Josef Krulich, hraje ho Tomáš Maštalír a Michal Janoušek v podání Martina Hofmanna. Dopadení brutálního vraha v jejich životech odstartuje nečekané události. Odvypráví je oceňovaný režisér Peter Bebjak: „ Mám rád, když jsou postavy v reálném prostředí a dostávají se do skutečných problémů. Ty může v jistých paralelách zažívat každý člověk, který touží po spravedlnosti. A snaží se jí dosáhnout někdy bohužel za jakoukoliv cenu .“ Tomáš Maštalír o své postavě říká: „ Je zarputilý. Když vidí, že v rámci systému, jehož je součástí, jsou trhliny, kvůli kterým je ohrožena spravedlnost, tak jedná. Nebojí se konfrontovat nadřízené, pokud s něčím nesouhlasí. Vadí mu, když zjistí, že vyšší orgány policejního a justičního systému, které byly stvořeny, aby spravedlnost hájily, nefungují. Rozčiluje ho, že ti, co by tyto problémy měli vidět a hlavně řešit, se rozhodnou dělat, že neexistují .“

Napínavé psychologické drama inspirované skutečnou policejní praxí zkoumá otázku spravedlnosti a daně, kterou je potřeba zaplatit za odhalení pravdy. „ Během vyšetřování se občas dostáváte do situací, ve kterých se můžete jednoduše utopit. Obrazně řečeno se před vámi objeví díra v ledu, kterou nemůžete obejít. A pokud chcete dopadnout vraha, musíte riskovat a skočit ,“ upřesňuje detektivní práci kriminalista a spoluscenárista Aleš Preis. „ Na tom scénáři je znát, že jeden z autorů je policista, který toho má za sebou docela dost. S Alešem Preisem to bylo ‚milé setkání po letech‘. Rád jsem ho vždy viděl na place, samozřejmě jsem byl zvědavý na spoustu věcí. A jeho názor na výslednou podobu Vedlejšího produktu pro mne bude velmi relevantní. Snad u něj projdeme ,“ dodává Martin Hofmann.

zdroj: ČT