Cary Grant jak ho neznáte na Epic Drama

Letos v květnu se diváci mohou vydat na strhující cestu životem hollywoodské legendy Caryho Granta v novém čtyřdílném životopisném dramatu Archie. Tento uznávaný seriál, který představuje pět etap eklektického života hollywoodské hvězdy, bude mít premiéru exkluzivně na Epic Drama 8. května ve 21:00 hodin.

Seriál Archie, který se zabývá fascinujícím příběhem o tom, jak se chlapec z Bristolu Archie Leach proměnil v elegantního a ikonického Caryho Granta, se odehrává na pozadí zlaté éry Hollywoodu a diváky vezme na horskou dráhu Grantovým bouřlivým životem od jeho problematického dětství až po raketový vzestup ke hvězdám.

V 58 letech a po třetím rozvodu se Cary Grant, kterého v seriálu ztvárnil uznávaný britský herec Jason Isaacs, ocitá v Los Angeles. Zatímco se potýká se svými osobními démony, propadá osamělosti a depresím, diváci se přenesou zpět do jeho dětství, těžké výchovy Archieho Leache ve viktoriánském Bristolu. Mladý Archie, opuštěný otcem a přesvědčený, že jeho matka je mrtvá, nachází útěchu a smysl života u souboru Boba Pendera, akrobatů hrajících na bristolském hipodromu.

Archie je odhodlán prorazit a vydává se se souborem do New Yorku, kde se zamiluje do živé Ameriky a odmítá se vrátit domů. Později se ocitne v Hollywoodu, kde se jeho cesta zkříží s ikonou filmového plátna Mae Westovou. Přejmenovaný na Caryho Granta se dostane na vrchol úspěchu, jen aby se dozvěděl šokující zprávu, která rozplétá jeho minulost a nutí ho čelit dávno pohřbeným pravdám.

Seriál se zabývá také Grantovými milostnými pletkami, zejména jeho vztahem s mladou herečkou Dyan Cannon. Grant se potýká s problémy se závazky, které pramení z jeho bouřlivé výchovy, a do centra pozornosti se dostávají i vrcholy a pády jeho osobního života, včetně manželství s Cannonovou a příchodu jejich dcery Jennifer.

Díky hvězdným hereckým výkonům a strhujícímu ději nabízí minisérie Archie dojemný a intimní portrét jedné z nejtrvalejších hollywoodských ikon. Nenechte si ujít premiéru seriálu na Epic Drama 8. května ve 21:00.

