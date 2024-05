Nová OKTV startuje den OK Startem

20.05.2024 09:33

DNES!

Nová zábavně-lifestylová a hudební televize OKTV zahájila minulý týden své celoplošné vysílání ze studií na pražské žižkovské Ohradě. Dnes, tedy 20. května, odstartoval den OK Start - lifestylový komponovaný pravidelný blok plný hostí, zajímavých témat, známých osobností, klipů i soutěží.

OK Start bude vysílat každý všední den od 8:30 do 12:00. Moderovat jej budou tři dvojice: Radka Pavlovčinová a Dominik Port, Bára Mottlová a Vojta Sklenář a Veronika Lálová a Tomáš Löbl. Součástí každého vydání budou i další dvě moderátorky-webařky, které se budou střídat: Dominika Potůčková a Simona Míková, které doplní vždy dvojici průvodců pořadu a budou mít na starosti zprávy o počasí, aktuality, případně tématické okruhy.

▲ Jana Nagyová Pulm, herečka a představitelka legendární Arabely (foto: OKTV)

„ Naším cílem je, aby pořad pro diváky, kteří se v tomto čase, kdy ostatní stanice vysílají reprízy pořadů a seriálů, dívají, byl zajímavý, a aby to pro ně byl jakýsi ‚televizní parťák‘. Zároveň hosté našeho lifestylového OK Startu nemusejí vstávat za ranního kuropění, ale mohou do studia přijít v poměrně rozumnou hodinu ,“ říká mluvčí OK TV a dramaturg, ale také moderátor René Kekely, který pořad připravuje s kolegyní Olivií Lerner a celým týmem.

▲ Aleš Cibulka v pořadu Sejdeme se u Cibulky (foto: OKTV)

OKTV spustila své vysílání poměrně velkolepě. V rámci Opening Party se objevila mezi hosty a managementem televize i herečka a představitelka legendární Arabely Jana Nagyová Pulm, která trvale žije v Německu.

„ Měla jsem tu práci a zůstala jsem o den déle, abych přišla podpořit novou stanici. Velmi jí přeji, a to nejenom proto, že v ní pracují někteří moji přátelé, mnoho spokojených diváků, hodně energie a nápadů. Osobně jsem ráda, že zde bude další televize, která se rozhodla diváky bavit a nebude založená na zprávách, politice nebo krimi. Pokud si už televizi zapnu, chci si odpočinout a relaxovat, něco se dozvědět, nebo se pobavit ,“ prozradila „Arabela“, která vysílání stanice ‚spustila' i svým kouzelným prstenem.

Mezi hosty nechyběla ani další televizní legenda, moderátorka a bývalá televizní hlasatelka Marie Tomsová nebo první československá Popelka, herečka Eva Hrušková, která na akci přišla s manželem, hercem Janem Přeučilem. Nechyběla ani bývalá dětská herecká hvězda, herečka, dabérka Miriam Chytilová, která je zároveň spolu s kolegou Michalem Holánem hlasem OKTV.

▲ OK TV vysílá od 16. května 2024 (foto: OKTV)

„ Budeme se snažit plnit to, co jsme si dali za předsevzetí, která jsou také součástí našich hesel: Televize, která vás ocení a Televize, která vás bude bavit ,“ podotkl programový a obchodní ředitel Artur Kaiser, který poznamenal, že televize se dál hodlá rozvíjet. Vyrábět nové pořady, nová témata, a hlavně být tu pro diváky i pro umělce, jež dostanou šanci prezentovat své projekty a umění.

Na OK televizi se diváci mohou těšit na talk show, soutěže, hudbu, dětské pořady, a především na známé tváře: Aleše Cibulku a jeho talk show s hosty Sejdeme se u Cibulky, na Talk show Miloše Knora, na Evu Decastelo a Báru Mottlovou a jejich Holky na tahu, Alici Bendovou a její sestru Andreu v pořadu S Alicí v kuchyni, na Betty a Vojtu Urbanovy s pořadem Chutně s Betty a Vojtou. Ale také na Petra Šišku a jeho Jeden na jednoho, na Reného Kekelyho a pořady Co Čech, to profesor i Face to Face, stejně jako na Kartotéku Martina Hrdinky, Hitparádus Radkou Pavlovčinovou, na Hvězdy manéže s Šárkou Vaňkovou. Stejně jako na sportovní talk show Naplnos Veronikou Lálovou, nebo na dětské pořady Teta Květa a Zdeněk a Matýsek.

Každou středu v noci na diváky OKTV čeká živě vysílaná Andělská noc s Pavlem Andělem. Zprávy na nové televizi diváci neuvidí. Zato každý všední den večer najdou pestrý mix reportáží ze světa showbyznysu v pořadu VIP koktejl.

zdroj: OKTV