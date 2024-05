Canal Digitaal a Skylink: Překlopení HD stanic do SD

19.05.2024 14:18

DNES!

V nadcházejících týdnech dojde k významným změnám v satelitních pay-tv platformách Canal Digitaal, TV Vlaanderen, TeleSAT, které vlastní lucemburská společnost M7 Group. Změny se dotknou i klientů česko-slovenské platformy Skylink, se kterou jsou některé programy sdíleny.

V polovině června 2024 budou stanice Travelxp, Mezzo a Dreamworks překlopeny z HD do SD rozlišení. První dvě vyjmenované stanice jsou také poskytovány zákazníkům Skylinku. Přičemž Mezzo se původně zákazníkům Skylinku nabízel v SD, později byl překlopen do HD. Nyní se vrací do SD.

Další změna proběhne začátkem července, kdy programy NPO Politics a 192 TV opustí satelitní distribuci a budou nadále poskytovány klientům Canal Digitaal prostřednictvím OTT/IPTV služby.

Chystané změny potvrdila mediálnímu webu Totaal TV Ingrid Timmerová z platformy Canal Digiaal. Podle ní jsou chystané změny výsledkem optimalizace satelitní kapacity.

zdroj: tevehaber